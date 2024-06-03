Jennifer Lopez ile Ben Affleck'ten hava öpücüğü
Jennifer Lopez ile Ben Affleck, bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemde. Çift, Affleck'in oğlunun basketbol maçını seyretmeye ayrı ayrı gidip kapıda buluştu. İkilinin her zamanki gibi dudaktan değil de hava öpücüğüyle selamlaşması dikkatlerden kaçmadı
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Jennifer Lopez ile Ben Affleck çifti, tam bir pazar günü yaşadı... Çift, dün Affleck'in oğlunun Santa Monica'daki basketbol maçını seyretmeye gitti. İkilinin maçı takip edecekleri alanın dışında gerçekleştirdikleri buluşmada öpüşme şekilleri dikkat çekti.
Bir süredir boşanacakları iddiaları ortada dolaşırken, çiftin yanaklarını değdirerek, birbirlerine tuhaf bir hava öpücüğü vermeleri dikkat çekti.
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54 yaşındaki Jennifer Lopez, 51 yaşındaki Ben Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden olan oğlu Samuel'e basketbol maçında destek olmak için maç salonuna ayrı gidip kapıda eşiyle buluştu.
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İkili dışarıda birbirlerini selamlarken dudaklarından öpmek yerine birbirlerine hava öpücüğü verdi.
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Daha sonra ikili, evlilik sorunlarına dair devam eden söylentilerin ortasında, bir fast food restoranında asık suratlı bir şekilde yemek yerken görüldü.
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Etkinlikte ayrıca Ben Affleck'in annesi Christopher Anne Boldt ve eski eşi Jennifer Garner da vardı. Maça; Jennifer Lopez ve Ben Affleck ile gelen Christopher Anne Boldt, çıkışta Jennifer Garner ile birlikte görüldü.
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Çift, geçen hafta, Ben Affleck'in kızı Violet'in mezuniyet törenine de birlikte katılmıştı. Yanlarında Affleck'in diğer çocuğu Fin de vardı. Seraphina Rose olan adını Fin olarak değiştiren genç, saçlarını kırmızıya boyamıştı.
Çiftin yanında ayrıca, Jennifer Lopez'in 16 yaşındaki ikiz çocukları Emme ve Max de vardı.
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Mezuniyet töreninde Ben Affleck ile Jennifer Lopez el ele tutuşurken görüntülenmişti.