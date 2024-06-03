Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez ile Ben Affleck'ten hava öpücüğü - magazin haberleri

        Jennifer Lopez ile Ben Affleck'ten hava öpücüğü

        Jennifer Lopez ile Ben Affleck, bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemde. Çift, Affleck'in oğlunun basketbol maçını seyretmeye ayrı ayrı gidip kapıda buluştu. İkilinin her zamanki gibi dudaktan değil de hava öpücüğüyle selamlaşması dikkatlerden kaçmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 11:19 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Jennifer Lopez ile Ben Affleck çifti, tam bir pazar günü yaşadı... Çift, dün Affleck'in oğlunun Santa Monica'daki basketbol maçını seyretmeye gitti. İkilinin maçı takip edecekleri alanın dışında gerçekleştirdikleri buluşmada öpüşme şekilleri dikkat çekti.

          Bir süredir boşanacakları iddiaları ortada dolaşırken, çiftin yanaklarını değdirerek, birbirlerine tuhaf bir hava öpücüğü vermeleri dikkat çekti.

        • 2

          54 yaşındaki Jennifer Lopez, 51 yaşındaki Ben Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden olan oğlu Samuel'e basketbol maçında destek olmak için maç salonuna ayrı gidip kapıda eşiyle buluştu.

        • 3

          İkili dışarıda birbirlerini selamlarken dudaklarından öpmek yerine birbirlerine hava öpücüğü verdi.

        • 4

          Daha sonra ikili, evlilik sorunlarına dair devam eden söylentilerin ortasında, bir fast food restoranında asık suratlı bir şekilde yemek yerken görüldü.

        • 5

          Etkinlikte ayrıca Ben Affleck'in annesi Christopher Anne Boldt ve eski eşi Jennifer Garner da vardı. Maça; Jennifer Lopez ve Ben Affleck ile gelen Christopher Anne Boldt, çıkışta Jennifer Garner ile birlikte görüldü.

        • 6

          Çift, geçen hafta, Ben Affleck'in kızı Violet'in mezuniyet törenine de birlikte katılmıştı. Yanlarında Affleck'in diğer çocuğu Fin de vardı. Seraphina Rose olan adını Fin olarak değiştiren genç, saçlarını kırmızıya boyamıştı.

          Çiftin yanında ayrıca, Jennifer Lopez'in 16 yaşındaki ikiz çocukları Emme ve Max de vardı.

        • 7

          Mezuniyet töreninde Ben Affleck ile Jennifer Lopez el ele tutuşurken görüntülenmişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Bayramda YHT'lere ek sefer
        Bayramda YHT'lere ek sefer
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı
        Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Çöken bina soruşturmasında sıcak gelişme!
        Çöken bina soruşturmasında sıcak gelişme!
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        72 saatte 800 bin takipçi kazandı
        72 saatte 800 bin takipçi kazandı
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Akılalmaz soygun! Alt kattan kasaya delik açtılar! Tam 4 kilo altın!
        Akılalmaz soygun! Alt kattan kasaya delik açtılar! Tam 4 kilo altın!
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Habertürk Anasayfa