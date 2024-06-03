Jennifer Lopez ile Ben Affleck'ten hava öpücüğü

Çift, geçen hafta, Ben Affleck'in kızı Violet'in mezuniyet törenine de birlikte katılmıştı. Yanlarında Affleck'in diğer çocuğu Fin de vardı. Seraphina Rose olan adını Fin olarak değiştiren genç, saçlarını kırmızıya boyamıştı.

Çiftin yanında ayrıca, Jennifer Lopez'in 16 yaşındaki ikiz çocukları Emme ve Max de vardı.