"GÖRÜNTÜLENMEK ONLARIN SUÇU DEĞİL!"



İkilinin bazı takipçileri de bu durum için, "Aradan geçen yıllarda birbirlerini gerçekten özlemişler." ve "Her hareketlerinin görüntülenmesi onların suçu değil, paparazziler rahat bırakmıyor." şeklinde görüş bildirdi. Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlara göre ikilinin bütün hayranları aynı fikirde değil.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in bazı takipçileri bu durumun abartılı olduğunu ve çiftin birlikteliğini, para için reklam peşinde koştuklarını ileri sürdü. Lopez ile Affleck hakkında bu doğrultuda görüş bildiren bir takipçisi, "Şu anda çok mutlu görünüyorlar ama bir yandan da bütün bunların sadece bir gösteri ve para getirmesi için yapıldığını düşünmeden edemiyorum." şeklinde yorum yaptı.