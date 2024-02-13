Jennifer Lopez: Her şeyimi bu albüme verdim
Jennifer Lopez, son albümü ve müzik kariyeriyle ilgili açıklamada bulundu. Lopez, 16 Şubat'ta yayınlanacak 'This Is Me... Now' albümü için "Her şeyimi bu albüme verdim" derken, gelecekteki müzik hayatıyla ilgili "Açıkçası yeni bir albüm yapıp yapmayacağımdan emin değilim" ifadelerini kullandı
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Jennifer Lopez'in yeni albümü 16 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacak. Lopez, 2002'de çıkardığı ve kariyerinin dönüm noktalarından olan 'This Is Me… Then'in 22. yılında duyurduğu yeni albümüne 'This Is Me… Now' adını verdi.
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54 yaşındaki şarkıcı, yeni albümünün son albümü olabileceğini sinyallerini verdi. Lopez "Açıkçası yeni bir albüm yapıp yapmayacağımdan emin değilim" dedi. Şarkıcı albümünün çok özel olduğunu ve adeta bir 'koleksiyon parçası' niteliği taşıyacağını söyledi.
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Lopez sözlerine "Benim için bir dönemin sonu ama aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı gibi hissediyorum. Bu yüzden asla asla demem ama her şeyimi bu albüme verdim" diye devam etti.
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YAŞADIKLARINI ANLATACAK
'This Is Me… Now', Jennifer Lopez’in son yirmi yılda kat ettiği duygusal, ruhsal ve psikolojik yolculuğu anlatacak. Albümde Lopez’in hayatı ve deneyimleri hakkında şarkılara yer verilecek.
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Albüm aynı zamanda ünlü şarkıcının zor geçen çocukluk yıllarına, başarısız ilişkilerine ışık tutacak. Hatta yeni albümdeki 13 single’dan 'Dear Ben pt. II' ve 'Midnight Trip to Vegas' isimli şarkılar Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck ile temmuz ayında yaptığı evliliğe gönderme olacak.
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Lopez, 2002’deki albümünde de Affleck için 'Dear Ben' isimli bir şarkıya yer vermişti.
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