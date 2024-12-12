Jennifer Lopez en şık haliyle mutfağa girdi
Jennifer Lopez, cesur dekolteli elbisesiyle mutfağa girip yemek pişirdiği fotoğraflarıyla gündeme geldi
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Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde en şık haliyle mutfağa girdi.
55 yaşındaki Lopez, derin göğüs ve sırt dekoltesine sahip elbisesiyle dışarı çıkmadan önce verdiği pozlarını sosyal medya hesabında yayımladı.
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu daha sonra, siyah parıltılı elbisesi, saçı ve makyajıyla hazırlanmış halde mutfakta yemek pişirme görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.
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Yemek pişirme pozlarına, "Dışarı çıkmanın en sevdiğim kısmı, eve dönüşte gce yarısı atıştırmalıkları" diye not düştü.
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Lopez'in mutfakta tavada bir şey pişirdiğini gösteren fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.
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Lopez şu sıralar, başrolünde yer aldığı 'Unstoppable' adlı filminin tanıtım etkinliklerine katılıyor.
Lopez dün de filmin basın etkinliğine giderken giydiği bacak dekolteli, kat kat elbisesiyle pozlarını paylaştı.
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"Durdurulamaz güç" diye yazan Lopez, filminin şu anda sinemalarda gösterildiğini, 16 Ocak'ta da dijital platformda yayınlanacağını duyurdu.
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