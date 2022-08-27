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Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e: Gözlerindeki tutkuyu görebiliyorum - Magazin haberleri

Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e: Gözlerindeki tutkuyu görebiliyorum

Geçtiğimiz hafta sonu üç gün süren bir kutlama ile evlilik yeminlerini tekrarlayan Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in, düğünüyle ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Lopez'in gecede Affleck'in gözlerine bakarak "Gözlerindeki tutkuyu hissedebiliyorum... Hala sana aşığım... Biliyorsun sana doyamıyorum..." sözlerini içeren şarkıyı seslendirdiği belirtildi

27.08.2022 - 16:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez (53) ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck (50), 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını bir ay önce Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı.

  • DÜĞÜNLE İLGİLİ YENİ AYRINTI

     

    "Bennifer" olarak adlandırılan çift, geçtiğimiz hafta sonu Georgia'daki malikanede evlendi. Lopez ile Affleck'in düğünüyle ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

  • TMZ'nin haberine göre; Jennifer Lopez, düğün gecesinde mini bir konser verdi. Dansçılarıyla şov yapan Lopez, incili elbisesi ile Ben Affleck'in gözlerinin içine bakarak seslendirdiği şarkıyla ona olan aşkını da ifade etti.

  • "GÖZLERİNKİ TUTKUYU HİSSEDEBİLİYORUM"

     

    Ünlü şarkıcı, "Gözlerindeki tutkuyu hissedebiliyorum... Hala sana aşığım... Biliyorsun sana doyamıyorum..." sözlerini içeren şarkıyı Ben Affleck'e bakarak seslendirdi. Affleck de Lopez'in gözlerinin içine bakarak, onun şarkısını dinledi.

  • GELİNLİK İÇİN 500 METREDEN FAZLA KUMAŞ KULLANILDI

     

    Ayrıca şarkıcının nikah töreni esnasında giydiği gelinlik için 500 metreden fazla kumaş kullanılmıştı. Lopez'in, düğünü için üç farklı gelinlik giymeyi tercih ettiği görülmüştü.

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