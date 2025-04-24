Jennifer Lawrence yeni filmiyle Cannes yolcusu

Jennifer Lawrence, yeni filmi 'Die, My Love' ile Cannes'a gidiyor. 34 yaşındaki Oscar'lı yıldız, aynı adlı Ariana Harwicz romanından uyarlanan gerilim komedisinde başrol oynuyor ve filmin yapımcılığını üstleniyor.

Filmin, 13 Mayıs'ta başlayacak olan 2025 Cannes Film Festivali'nde yarışacak yapımlardan biri olacağı duyuruldu.

REKLAM advertisement1

İki çocuk annesi ABD'li yıldızın filmdeki karakterine ait ilk kare de yayınlandı.

Film, Amerika'nın kırsal kesiminde yaşayan, evlilik ve annelik talepleri karşısında bunalan bir kadının psikolojik çöküşünü anlatıyor. Filmde Lawrence'ın yanı sıra Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Sissy Spacek ve Nick Nolte rol alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Lynne Ramsay oturuyor.

Jennifer Lawrence'ın filmin galası için Cannes Film Festivali'ne katılması bekleniyor. Bu, eşi Cooke Maroney ile ikinci çocuğunu kucağına almasından bu yana ilk kez bir etkinliğe katılacağı anlamına geliyor.