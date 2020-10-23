Ancak alıcı çıkmaması üzerine beş milyonluk zararla 10 milyon dolara sattı. Sonra yine New York’ta iki katlı villa aldı.

ABD’de bir dönem salgının merkezi olan kentten birçok kişi kaçarken, oyuncunun 21.9 milyon dolara yeni ev alması şaşırttı.