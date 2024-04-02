"BABAM HAKKINDA SÖYLENECEK O KADAR ÇOK ŞEY VAR Kİ..."

51 yaşındaki Jennifer Garner; "Babam hakkında söylenecek o kadar çok şey var ki... Kız kardeşlerim ve ben onun ne kadar harika biri olduğunu anlatmayı asla bitiremeyeceğiz, bu yüzden bize katlanın. Ama bugün bu anıları, onun nazik ve zeki bir adam, baba ve büyükbaba olmasının yanı sıra geride bıraktığı sevgi dolu mirasa duyduğum minnettarlıkla paylaşıyorum" dedi.