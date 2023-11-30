Jennifer Garner: Çocuklarımın hayatı kendilerine ait
Jennifer Garner, ebeveynlik yöntemlerinin önemli bir yönünü açıkladı. Ünlü oyuncu, üç çocuğu için, "Onların hayatları kendilerine ait. Ben onların hayatını yaşamaya çalışmıyorum" dedi
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Violet, Seraphina ve Samuel adında üç çocuğu bulunan Jennifer Garner, samimi açıklamalarda bulundu. Bilinmeyenlerini anlatan Garner, 'Today'de Hoda Kotb ve Jenna Bush Hager'a konuştu.
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"ETRAFLARINDA OLMAK İSTİYORUM"
Ebeveynlik yöntemi hakkında açıklamalarda bulunan Jennifer Garner, "Kapsayıcı bir felsefem var mı, bilmiyorum. Sadece çok havalı olduklarını düşünüyorum; her şeyi duymak ve etraflarında olmak istiyorum... Ama aynı zamanda biraz zararsız ihmalden sıkıntı çekiyorlarsa da bunun sorun olmadığını düşünüyorum" dedi.
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"ONLARIN HAYATLARI KENDİLERİNE AİT"
51 yaşındaki Garner, "Onların hayatları kendilerine ait. Onların hayatını yaşamaya çalışmıyorum ve kendi hayatımı sevdiğimi görmelerini de umursamıyorum" açıklamasını yaptı.
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"YARGILAMIYORUM"
Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Oyuncu, "18 yaşına basmak üzere bir çocuğum var... Gerçekten de çocuklarımın internette ne yaptığını kim bilebilir ki? Yargılamıyorum" ifadelerini kullandı.
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"ASLA BİLEMEZSİNİZ"
Garner, "TikTok'ta, Instagram'da, Facebook'ta ya da buna benzer bir platformda değiller ve ben buna 'başarı' diyorum. Kim bilir, bu değişebilir... Asla bilemezsiniz" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: Splash News, AP