Jennifer Garner: Çocuklarımın hayatı kendilerine ait

"ETRAFLARINDA OLMAK İSTİYORUM"



Ebeveynlik yöntemi hakkında açıklamalarda bulunan Jennifer Garner, "Kapsayıcı bir felsefem var mı, bilmiyorum. Sadece çok havalı olduklarını düşünüyorum; her şeyi duymak ve etraflarında olmak istiyorum... Ama aynı zamanda biraz zararsız ihmalden sıkıntı çekiyorlarsa da bunun sorun olmadığını düşünüyorum" dedi.