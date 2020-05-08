Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Aniston, insan sağlığını tehdit eden salgına karşı gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmıyor.

Attığı her adımla konuşulan Aniston, Instagram'dan el hareketi çektiği bir fotoğrafını yayınlayarak koronavirüs salgınına tepki gösterdi.

EL HAREKEYİ ÇEKTİ

51 yaşındaki oyuncu paylaşımına, "Sevgili Covid19 ... Şimdi kibarca ... gidebilirsin. Teşekkürler, güle güle" notunu düştü. Jennifer Aniston'un bu fotoğrafı takipçilerinden 6 milyona yakın beğeni aldı.

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