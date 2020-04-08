2000 yılında evlenip 5 yıl sonra boşanan Brad Pitt ve Jennifer Aniston arasında neler olduğu magazin gündemine konu olmaya devam ediyor.

Her şey geçtiğimiz yıl ikilinin karşılaştıkları ödül töreninde başladı. Brad Pitt ve Jennifer Aniston'un samimi pozlar vermesinin ardından o günden sonra bir sürü şey ortaya atıldı.

Son olarak ikilinin, ikinci kez evlenecekleri iddia edilmesinin ardından Brat Pitt ve Jennifer Aniston'un yakın arkadaşı Melissa Etheridge, E!News'da yayınlanan Watch What Happes adlı programa videoyla konuk oldu.

"İKİSİ DE ÇOK ÖZEL İNSANLAR"

İkilinin arasında kırılmaz bir bağ olduğunu söyleyen Etheridge, "Brad ve Jen'i birlikteyken çok severdim, çok güzellerdi. İnanıyorum ki onlar her zaman arkadaş kalacaklar. Çünkü ikisi de çok özel insanlar" diye konuştu.

Pitt ile Aniston'un ayrılık sürecinde Etheridge, aktörü desteklemişti.

SAG Ödüllerinde tüm dikkatleri üzerinde toplayan Brad Pitt ile Jennifer Aniston da, orta atılan iddiaları doğrulamayıp, sadece arkadaş olduklarını belirtmişlerdi.