Jeff Hakko'ya Finlandiya'dan 'Finlandiya Aslanı Liyakat Nişanı' verildi

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Finlandiya’nın İstanbul Fahri Başkonsolosu Jeff Hakko'ya, Finlandiya ile Türkiye arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu değerli katkılar nedeniyle Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından 'Finlandiya Aslanı Liyakat Nişanı'na lâyık görüldü.

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14 Aralık 2014’ten bu yana Finlandiya’nın İstanbul Fahri Başkonsolosu olarak görev yapan Jeff Hakko, iki ülke arasındaki ticari ve diplomatik bağları geliştirme konusundaki çalışmalarıyla öne çıkıyor. 3 Ekim 2024'te lâyık görüldüğü prestijli nişan, Nişantaşı Vakko Hotel and Residence’da düzenlenen törende, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Hämäläinen tarafından kendisine takdim edildi.

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Törende konuşan Büyükelçi Pirkko Hämäläinen, Jeff Hakko’nun Türkiye - Finlandiya arasındaki sosyal, kültürel ve diplomatik ilişkilere sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Jeff Hakko ise iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, böyle bir nişana lâyık görülmekten onur duyduğunu ifade etti.

Düzenlenen resmi davete, Jeff Hakko’nun yakın ailesinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Avusturya, Hırvatistan, İsveç, Japonya, Yunanistan, Brezilya ve Hindistan’ın İstanbul başkonsolosları ile Portekiz, Namibya, Arnavutluk, Cook Adaları, Trinidad & Tobago ve Peru’nun İstanbul fahri konsolosları katıldı.

'Finlandiya Aslanı Liyakat Nişanı', Finlandiya devleti tarafından ülkeye olağanüstü katkılarda bulunan kişilere verilen en saygın nişanlardan biri olarak kabul edilmektedir. Jeff Hakko’nun bu onura lâyık görülmesi, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğinin ve dostane ilişkilerin önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.