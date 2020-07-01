ABD'de protestolar koronavirüse rağmen devam ediyor. Son olarak göstericiler 165 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Amazon Kurucusu Jeff Bezos'un Washington'daki evinin önüne giyotin koydu. Giyotinin altına da 'Yoksul topluluklarımızı destekleyin. Zengin adamları değil' yazan bir pankart yerleştirildi.
Bir grup gösterici Bezos'un evinin önünde kendisini kınayan açıklamalarda bulundu. Peki Jeff Bezos niye protesto edildi? Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda protestocular Amazon'un polisin kendilerini gözetlemede yardımcı olduğunu iddia etti. Bunun yanında Amazon'un sendikalara baskı yaptığı ve işçileri kötü koşullarda çalıştırdığı vurgulandı.
Ayrıca çalışma koşullarını protesto etmek için iş bırakma eylemi düzenleyenlerden Chris Smalls'un kovulmasında siyah olmasının da etkili olduğu iddia edilerek tepki gösterildi.
Göstericiler Bezos'un evinin önünde açıklama yaptıktan birkaç saat sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
Bezos Washington'daki evini 23 milyon dolara satın almıştı:
FRANSIZ DEVRİMİ İLE ANILIYOR
Söz konusu protestoda herhangi bir şiddet olayı yaşanmasa da sembolik olarak giyotin kullanılması içinde sert bir tehdit barındırıyor. Giyotinin tarihi ortaçağa dayansa da 1789 Fransız Devrimi ile beraber büyük bir üne kavuştu. Devrimin ardından birçok zengin aristokrat ve yöneticinin kafası giyotinle kesildi.
1792 yılında giyotin Fransa'nın resmi idam aleti haline geldi ve 1939 yılına kadar kullanıldı. Göstericiler dünyanın en zengin insanını protesto ederken büyük ihtimalle tarihteki aristokratların başına gelenleri hatırlatmak istedi. Bunun barışçıl bir eylem şekli olup olmadığı ise tartışma konusu oldu.
500 MİLYON DOLAR DAĞITACAK
Amazon veya Jeff Bezos'tan önceki gün yaşanan protesto ile ilgili bir açıklama yapılmadı ancak firma çalışanlarını sevindirebilecek bir adım attı. Amazon pandemi sürecinde ön saflarda çalışmaya devam eden elemanlarına 500 milyon dolarlık 'teşekkürler bonusu' dağıtmaya karar verdi. Kişi başı en yüksek bonusu 3000 dolar ile kargo teslimatını gerçekleştiren çalışanlar alacak.
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