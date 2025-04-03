Jean-Claude Van Damme'a insan ticareti mağduru beş kadınla cinsel ilişki suçlaması

Oyuncu Jean-Claude Van Damme, insan ticareti mağduru olduklarını bildiği birden fazla Rumen kadınla cinsel ilişkiye girmekle suçlandı.

64 yaşındaki oyuncunun, Rumen iş insanı ve modellik ajansı sahibi Morel Bolea tarafından yönetildiğine inanılan bir suç örgütünün kaçırdığı beş kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla, Romanya Organize Suç ve Terörizmi Araştırma Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

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CNN'in haberine göre kadınlar, aynı zamanda dövüş sanatçısı ve vücut geliştirmeci olan Van Damme'a bir 'hediye' olarak sunuldu. İddia edilen cinsel ilişkilerin, Van Damme'ın düzenlediği Cannes'daki bir etkinlikte gerçekleştiği belirtilirken, zamana dair bir açıklama yapılmadı.

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İnsan ticareti kurbanı olduğu iddia edilen kadınlardan birinin avukatı; "Tanık ifadelerinden, Jean-Claude Van Damme'ın bu insanların sömürüldüğünü bildiği çok açık" dedi.

İddia edilen eylemlere tanık olan kadınlardan biri, gördüklerini savcılara bildirdi ve bu da Romanya Organize Suç ve Terörizmi Araştırma Müdürlüğü'nün cezai soruşturma açmasına neden oldu.

İddia edilen eylemlerin Cannes'da gerçekleştiği göz önüne alındığında, Fransa'daki yargı makamlarının cezai işlemlerin başlatılmasına izin vermesi gerekiyor. 'Kickboxer', 'Double Impact', 'Street Fighter', 'Double Team' gibi filmleriyle tanınan Belçika doğumlu oyuncu, Gladys Portugues ile evli.