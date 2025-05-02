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        Haberler Dünyadan Javier Bardem ve Penelope Cruz aynı filmde rol alacak - magazin haberleri

        Javier Bardem ve Penelope Cruz aynı filmde rol alacak

        15 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Hollywood'un Oscar'lı çifti Javier Bardem ile Penelope Cruz, Oscar ödüllü yönetmenin yeni filminde oynayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:42
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        Hollywood'un İspanyol yıldızları Javier Bardem ile Penelope Cruz, yeni bir filmde başrolleri paylaşmaya hazırlanıyor. 15 yıldır evli olan 56 yaşındaki Bardem ve 51 yaşındaki Cruz, psikolojik gerilim türündeki 'Bunker' filminde karı kocayı canlandıracak.

        Oscar'lı oyuncu çiftin yeni filmini, Oscar ödüllü yönetmen Florian Zeller yönetecek. Filmin senaristliğini de üstelenen Zeller'in, filmi, Javier Bardem ile Penepole Cruz'u düşünerek kaleme aldığı öğrenildi. 2010'da evlenen Bardem ile Cruz'un 14 yaşında Leo ve 11 yaşında Luna adında iki çocuğu bulunuyor.

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        Filmde bir mimar, ahlaki açıdan belirsiz bir projeyi kabul ettiğinde, eşi 17 yıllık birliktelikten sonra evliliklerini sorgulamaya başlar. Mimar, bir teknoloji milyarderi için hayatta kalma amaçlı bir sığınak inşa edecektir.

        Yapım, bir çiftin etrafındaki dünyanın gerginlikleri arasında karşılaştığı duygusal ve ahlaki zorlukları inceleyen, çağımızın korkularını, şüphelerini ve ikilemlerini araştıran bir gerilim filmi olarak tanıtılıyor.

        Javier Bardem ile Penepole Cruz, 'Barselona, Barselona' filminde 2008'de rol aldıklarında henüz evli değillerdi

        Çift; bugüne dek 'Barselona, Barselona', 'Herkes Biliyor', 'Pablo Escobar'ı Sevmek', 'Ma ma' gibi filmlerde birlikte rol aldı.

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        #Javier Bardem
        #Penélope Cruz
        #sinema
        #film

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