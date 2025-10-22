Javier Bardem'den İsrail boykotuna devam açıklaması

Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, 'Film Workers for Palestine' (Filistin İçin Sinema Emekçileri) adlı topluluğa desteğini sürdürüyor.

Jaier Bardem; "Filistin İçin Sinema Emekçileri taahhüdüyle ilgili olarak, şunu çok açık bir şekilde belirtmek istiyorum. Hiçbir kişiye milliyeti, ırkı, dini veya cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık yapmayız. Elbette her türlü ayrımcılığın yanlış olduğuna inanıyoruz, bunu desteklemiyoruz ve bunu tekrarlamaya devam ediyoruz. Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırıma ve Batı Şeria'nın yasa dışı yerleşimine suç ortaklığı ve katılımlarından dolayı dünya çapındaki şirketlerin ve kurumların sorumlu tutulmasını destekliyoruz, bireylerin değil" ifadesini kullandı.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Eylül ayının başlarında, 3 bin 900'den fazla sektör çalışanı, 'Filistin halkına karşı soykırıma bulaşmış' İsrailli film kurumları ve şirketleriyle çalışmama taahhüdünde bulundu. İmzacılar arasında Javier Bardem, Emma Stone, Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Joaquin Phoenix, Andrew Garfield, Harris Dickinson, Rooney Mara, Elliot Page gibi ünlü oyuncular yer aldı.

Javier Bardem, eylül ayında gerçekleştirilen Emmy Ödülleri töreninde Filistin kefiyesi takarak kırmızı halıda poz vermişti. Yumruğunu sıkarak basının karşısına geçen Bardem, soykırımı meşrulaştıran veya destekleyen hiçbir eğlence şirketiyle çalışmayacağını söylemişti.