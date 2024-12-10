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        Haberler Dünyadan Jason Statham, Formula 1 heyecanına ortak oldu - Magazin haberleri

        Jason Statham, Formula 1 heyecanına ortak oldu

        Hollywood yıldızı Jason Statham, Abu Dabi'deki Formula 1 yarışına katıldı. Etkinlikte İngiliz pilot Lando Norris ve İspanyol şampiyon Fernando Alonso Díaz ile bir araya gelen Statham, yarışın birincisi Lando Norris'i tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 09:29 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:29
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          Abu Dabi'de düzenlenen Formula 1 yarışı, hem ülkemizden hem de dünyadan birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

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          Bu isimlerden biri de İngiliz oyuncu Jason Statham oldu. Statham, etkinliğe oğlu Jack Oscar ile katıldı.

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          Jason Statham, yarış öncesinde ve sırasında yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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          Paylaşımlarında, Belçika asıllı İngiliz yarış pilotu Lando Norris ve iki kez dünya şampiyonu unvanına sahip İspanyol Formula 1 pilotu Fernando Alonso Díaz ile bir araya geldiği anlar da yer aldı.

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          Yarış öncesi hazırlıkları yakından takip eden Jason Statham, Formula 1 pilotlarıyla sohbet etti ve heyecan dolu anlara tanıklık etti.

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          Ünlü oyuncu, Formula 1 yarışını birinci sırada tamamlayan Lando Norris’i de tebrik etti.

          Fotoğraflar: Instagram

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