Jason Statham, Formula 1 heyecanına ortak oldu
Hollywood yıldızı Jason Statham, Abu Dabi'deki Formula 1 yarışına katıldı. Etkinlikte İngiliz pilot Lando Norris ve İspanyol şampiyon Fernando Alonso Díaz ile bir araya gelen Statham, yarışın birincisi Lando Norris'i tebrik etti
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Abu Dabi'de düzenlenen Formula 1 yarışı, hem ülkemizden hem de dünyadan birçok ünlü ismi bir araya getirdi.
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Bu isimlerden biri de İngiliz oyuncu Jason Statham oldu. Statham, etkinliğe oğlu Jack Oscar ile katıldı.
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Jason Statham, yarış öncesinde ve sırasında yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Paylaşımlarında, Belçika asıllı İngiliz yarış pilotu Lando Norris ve iki kez dünya şampiyonu unvanına sahip İspanyol Formula 1 pilotu Fernando Alonso Díaz ile bir araya geldiği anlar da yer aldı.
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Yarış öncesi hazırlıkları yakından takip eden Jason Statham, Formula 1 pilotlarıyla sohbet etti ve heyecan dolu anlara tanıklık etti.
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Ünlü oyuncu, Formula 1 yarışını birinci sırada tamamlayan Lando Norris’i de tebrik etti.
Fotoğraflar: Instagram
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