Jason Momoa ve Lisa Bonet boşandı

Birbirlerinden maddi destek almayacak olan çift varlıklarını nasıl paylaşacakları konusunda da anlaştılar. Çift, çocuklarının ortak velayetine sahip olacaklar.

İkili, 2005'te tanışıp beraber olmaya başladı, ancak 2017'ye kadar yasal olarak evlenmedi. 7 Ekim 2020'de ayrılan çift, ayrılıklarını 2022'de kamuoyuna açıklamıştı.