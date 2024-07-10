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        Haberler Dünyadan Jason Momoa ve Lisa Bonet boşandı - Magazin haberleri

        Jason Momoa ve Lisa Bonet boşandı

        2022'de ayrıldıkları açıklayan ve yıllardır ayrı yaşayan Jason Momoa ve Lisa Bonet'in boşanma davası sonuçlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 08:06 Güncelleme: 10.07.2024 - 08:06
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          ABD'li oyuncu Jason Momoa ve Lisa Bonet'in boşanması kesinleşti. Los Angeles Bölge Mahkemesi'nin yıllardır ayrı yaşayan iki oyuncunun evliliğini feshetme kararı yürürlüğe girdi.

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          AP'in haberine göre; boşanmanın yasal olarak mümkün olan en kısa sürede gerçekleştiği ve anlaşmazlık yaşanmadığı bildirildi.

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          Birbirlerinden maddi destek almayacak olan çift varlıklarını nasıl paylaşacakları konusunda da anlaştılar. Çift, çocuklarının ortak velayetine sahip olacaklar.

          İkili, 2005'te tanışıp beraber olmaya başladı, ancak 2017'ye kadar yasal olarak evlenmedi. 7 Ekim 2020'de ayrılan çift, ayrılıklarını 2022'de kamuoyuna açıklamıştı.

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          Daha önce şarkıcı Lenny Kravitz ile evlenen ve Zoë Kravitz adında bir kızı daha bulunan Bonet'in bu ikinci evliliğiydi.

          Fotoğraflar: Shutterstock, Mega

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