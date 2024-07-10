Jason Momoa ve Lisa Bonet boşandı
2022'de ayrıldıkları açıklayan ve yıllardır ayrı yaşayan Jason Momoa ve Lisa Bonet'in boşanma davası sonuçlandı
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ABD'li oyuncu Jason Momoa ve Lisa Bonet'in boşanması kesinleşti. Los Angeles Bölge Mahkemesi'nin yıllardır ayrı yaşayan iki oyuncunun evliliğini feshetme kararı yürürlüğe girdi.
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AP'in haberine göre; boşanmanın yasal olarak mümkün olan en kısa sürede gerçekleştiği ve anlaşmazlık yaşanmadığı bildirildi.
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Birbirlerinden maddi destek almayacak olan çift varlıklarını nasıl paylaşacakları konusunda da anlaştılar. Çift, çocuklarının ortak velayetine sahip olacaklar.
İkili, 2005'te tanışıp beraber olmaya başladı, ancak 2017'ye kadar yasal olarak evlenmedi. 7 Ekim 2020'de ayrılan çift, ayrılıklarını 2022'de kamuoyuna açıklamıştı.
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Daha önce şarkıcı Lenny Kravitz ile evlenen ve Zoë Kravitz adında bir kızı daha bulunan Bonet'in bu ikinci evliliğiydi.
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