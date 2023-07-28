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        Haberler Otomobil Japonya'dan Rusya'ya araç ihracat yasağı - Otomobil Haberleri

        Japonya Rusya'ya araç ihracat yasağının kapsamını genişletti

        Halihazırda lüks araçların Rusya'ya ihracatına yasak uygulayan Japonya'nın, yasağın kapsamını genişlettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:47
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        Japonya'dan Rusya'ya araç ihracat yasağı
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        G7 ülkelerinin Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla uyumlu olarak Japonya, araç ihracatı yasağının kapsamını, yeni ve ikinci el benzinli ve mazotlu, motor silindir kapasitesi 1900 santimetre küpe kadar olan araçlar ile elektrikli ve hibrit araçları kapsayacak şekilde genişletti.

        Japonya Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanı Nişimura Yasutoşi, konuya ilişkin açıklamasında "uluslararası toplumla işbirliği içinde" yaptırımları kararlılıkla uygulayacaklarını belirtti.

        Japonya'nın Rusya'ya ihracatı 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 azalarak yaklaşık 4,3 milyar dolara gerilemişti.

        Japonya Mayıs 2022'de değeri 43 bin dolardan fazla olan araçların Rusya'ya ihracatına yasak getirmişti.

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