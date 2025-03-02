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        Haberler Dünya Japonya'daki orman yangınında 5 günde yaklaşık 1800 hektarlık alan yandı | Dış Haberler

        Japonya'daki orman yangınında 5 günde yaklaşık 1800 hektarlık alan yandı

        Japonya'nın kuzeydoğusunda 26 Şubat'ta başlayan orman yangınında yaklaşık 1800 hektarlık alanın yandığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 13:03 Güncelleme: 02.03.2025 - 13:03
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        Japonya'da 5 günde yaklaşık 1800 hektarlık alan yandı
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        Japonya'nın kuzeydoğusunda 26 Şubat'ta başlayan orman yangınında yaklaşık 1800 hektarlık alanın yandığı bildirildi.

        Kyodo News'in haberine göre, Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansından (Şôbôçô), İwate eyaletine bağlı Ofunato kentindeki orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı.

        Yangın söndürme çalışmalarının yaklaşık 1700 itfaiyeci ve helikopterlerle sürdüğü belirtilen açıklamada, 26 Şubat'tan bu yana yaklaşık 1800 hektarlık alanın yandığı kaydedildi.

        Açıklamada, yaklaşık 4 bin 600 kent sakinine tahliye emri verildiği ifade edildi.

        Yetkililer, 27 Şubat'ta bölgede yapılan çalışmalar sırasında yanmış bir cesedin bulunduğunu bildirmişti.

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