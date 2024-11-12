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        Haberler Dünya Japonya Başbakanı Shigeru, seçilirken uyuya kaldı | Dış Haberler

        Japonya Başbakanı Shigeru, seçilirken uyuya kaldı

        Japonya Başbakanı Ishiba Shigeru, ikinci defa başbakan seçilirken uyuyakaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 21:20 Güncelleme: 12.11.2024 - 21:20
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        Yeniden başbakan seçilirken uyuya kaldı
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        Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Shigeru Ishiba, yeniden başbakan seçildiği Temsilciler Meclisi Genel Kurulu sırasında uyuyakaldı.

        Ishiba'nın uyukladığı anlar kameraya yansırken, yaşanan bu olay tepki çekti. Öte yandan görüntülerde Ishiba'nın yanında oturan Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi'nin ona endişeyle baktığı anlar da dikkat çekti.

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