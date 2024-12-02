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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Japon davulu 'Wadaiko' İstanbul'da çalacak

        Japon davulu 'Wadaiko' İstanbul'da çalacak

        Japonya'nın geleneksel davulu Wadaiko'nun temsilcilerinden Sai Grubu 9 Aralık Pazartesi günü saat 15.30 ve 19.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 16:44 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:44
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        Japon davulu 'Wadaiko' İstanbul'da çalacak
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında Japonya'nın geleneksel davulu Wadaiko’nun temsilcilerinden Sai Grubu‘nu seyircisiyle buluşturuyor.

        İstanbul'da ilk kez sahne alacak Japonya'nın geleneksel davul grubu “Sai”nin gösterisi, 9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 15.30 ve 19.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde geleneksel Japon kültürü meraklılarının beğenisine sunulacak.

        Japonya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıl dönümünde kapanış etkinliği olarak gerçekleşecek bu gösteri için ücretsiz biletler 3 Aralık 2024 tarihinden itibaren İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

        Japon Davulu Wadaiko Grubu “Sai” Hakkında

        Tokyo Üniversitesi'nde kurulan, “Eğlence yankılanıyor!” sloganıyla faaliyet gösteren ve sadece erkeklerden oluşan profesyonel Wadaiko grubudur.

        Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen çok sayıda kültürel etkinlikte sahne aldılar, bugüne kadar 35 farklı ülkede toplamda 2000 gösteri düzenlediler.

        2022 yılında Japonya’nın ulusal kanalı olan NHK’nın “13 Kamakura Lordu“ adlı tarihi dizisinin müzik kayıtlarında yer aldılar ve Dubai Uluslararası Expo Fuarı’nın kapanış etkinliğinde Japonya'yı temsil ederek sahne gösterisi gerçekleştirdiler.

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        #Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
        #Wadaiko
        #sai
        #davul
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