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Japon bilim insanı Miyamoto, Amasra'da antik kentteki kazı çalışmalarını inceledi

Kyushu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazuo Miyamoto, Amasra ilçesindeki Amastris Antik Kenti'nde yürütülen kurtarma kazı çalışmalarını inceledi. Bölgede fotoğraf çekip notlar alan Japon bilim insanı Miyamoto ve eşinin bir hafta Türkiye'deki kazı alanlarını gezeceği öğrenildi

Giriş: 05.01.2023 - 16:39 | Güncelleme: ABONE OL
Japon bilim insanı, Amasra'da antik kentteki çalışmaları inceledi
AA

Japon bilim insanı Prof. Dr. Kazuo Miyamoto, Amasra'daki Amastris Antik Kenti'nde yürütülen kurtarma kazı çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Kyushu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazuo Miyamoto, Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirmek ve bölgedeki kazı alanlarında teknik incelemelerde bulunmak üzere eşi Hiroko Miyamoto ile Türkiye'ye geldi.

FOTOĞRAFLAR ÇEKİP, NOTLAR ALDI

Japon akademisyen Kazuo Miyamoto, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Amasra Müze Müdürlüğü uzmanlarıyla Kum Mahallesi'ndeki antik kentte devam eden kurtarma kazı çalışmalarını inceledi. Burada Kaymakam Perçi ve arkeologlardan bilgi alan Kazuo, bölgede fotoğraf çekip notlar aldı.

Zonguldaklı iş insanı ve danışman Murat Ensici, gazetecilere, Kazuo ve eşinin bir hafta Türkiye'deki kazı alanlarını gezeceklerini söyledi. Ensici, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleriyle iletişime geçerek kazılarla ilgili ortak iş birliği çalışması yapılabilmek için Kazuo'nun rapor tuttuğunu aktardı.

"BU RAPORU JAPONYA'DA İLGİLİ BAKANLIKLARA SUNACAK"

Murat Ensici, "Bu raporu Japonya'da ilgili bakanlıklara sunacak. Türkiye yetkililerince de uygun görülmesi durumunda kazı çalışmalarına bir ortak zemin hazırlanacak. İnşallah böyle bir şey olursa biz de memleketimize katkı sunabilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.

"JAPON HÜKÜMETİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER"

Kazou'nun yaklaşık 40 yıldır Rusya, Çin ve son 10 yıldır da Moğolistan'da çalışma yürüttüğünü dile getiren Ensici, "Bunlar uzun soluklu ve Japon hükümeti tarafından desteklenen projeler. Kendilerinin de bu bölgede kazı çalışması isteği olursa ilgili makamlarla iletişime geçilecektir." dedi.

Kazou Miyamoto ve beraberindeki heyet, Amasra Müzesi ile Amasra Antik Liman'da de incelemede bulundu.

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