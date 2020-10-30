"Ailemle ziyarete geldim. Özellikle balıkların olması çocuklarımızın güzel vakit geçirmesinde etkili oluyor. Bahçe içinde bulunan müzeyi de gezme fırsatımız oldu. Bahçe ise insana huzur verecek, psikolojik olarak rahatlatacak şekilde planlanmış. Her geldiğimizde burayı birçok kişinin ziyaret ettiğini görebiliyoruz. Bu da buranın bir cazibe merkezi, Kaman için önemli bir alan olduğunu gösteriyor."