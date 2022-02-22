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Jane Marczewski kansere yenildi

2017 yılında göğüs kanserine yakalanan genç şarkıcı Jane Marczewski, hastalıkla mücadelesini kaybetti. 31 yaşındaki Marczewski'nin yaşamını yitirdiği öğrenildi

22.02.2022 - 12:39 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • "America's Got Talent" adlı yarışmayla adını duyuran genç şarkıcı Jane Marczewski, 2017 yılından bu yana verdiği mücadeleyi kaybetti. Hem yarışmada hem müzik çalışmalarında “Nightbirdie” (Gece Kuşu) lakabıyla tanınan Marczewski, yaşamını yitirdi.

  • "VEFATIYLA YIKILDIK"

    Çocukluk yıllarından itibaren şarkıcı olma hayali kuran ve hayatı boyunca bunun için çabalayan Jane Marczewski'in vefat haberi ailesi tarafından duyuruldu.

    31 yaşındaki Marczewski'in ailesi, genç şarkıcının 19 Şubat'ta hayata veda ettiğini belirtti. Ailenin açıklamasında, "Biz, ailesi onun vefatı ve akıl almaz kaybıyla yıkıldık." ifadelerine yer verildi.

  • "DAİMA HATIRLANACAKSIN"

    "America's Gat Talent" adlı yarışmanın resmi sosyal medya hesabından da duygusal bir mesaj yayınlandı. Yapılan açıklamada Jane Marczewski'in yarışmanın sesçmelerine seslendirdiği "It's Ok" adlı kendi şarkısıyla hafızalara kazındığı belirtildi.

    Paylaşımda, "Senin sesin, senin hikayen ve mesajların milyonlarca kişiye dokundu. 'Nightbirdie', America's Got Talent ailesi tarafından daima hatırlanacaksın." sözleri yer aldı.

  • "YÜZDE İKİ YAŞAMA ŞANSIM VAR" DEMİŞTİ

    Jane Marczewski, geçtiğimiz yıl yarışmada seyircilere kanser hastası olduğunu açıklamıştı. Genç şarkıcı, "Yüzde iki yaşama şansım var ama yüzde iki, 'sıfırdan' iyidir ve insanların, bunun ne kadar harika bir şey olduğunu bilmelerini istiyorum." demişti.

  • YARIŞMADAN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALMIŞTI

    Marczewski, yarışmada bu kadar dikkat çekerken tekrarlayan hastalığına konsantre olmak için "America's Got Talent"tan çekilmek zorunda kalmıştı.

    Ünlü isim, üzücü haberi, "Hastalıkla mücadele etmek, bütün zamanımı ve enerjimi alıyor. Bu sezon yarışmaya devam edemeyeceğimi üzülerek duyuruyorum. Hayat her zaman, bunu hak edenlere bile biraz nefes aldırmaz ama biz bunu zaten biliyorduk." diyerek, duyurmuştu.

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