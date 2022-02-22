YARIŞMADAN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Marczewski, yarışmada bu kadar dikkat çekerken tekrarlayan hastalığına konsantre olmak için "America's Got Talent"tan çekilmek zorunda kalmıştı.

Ünlü isim, üzücü haberi, "Hastalıkla mücadele etmek, bütün zamanımı ve enerjimi alıyor. Bu sezon yarışmaya devam edemeyeceğimi üzülerek duyuruyorum. Hayat her zaman, bunu hak edenlere bile biraz nefes aldırmaz ama biz bunu zaten biliyorduk." diyerek, duyurmuştu.