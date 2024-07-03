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        Haberler Gündem Güncel Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!

        Antalya'da jandarmadan kaçan firari hükümlü, girdiği bataklığa saplanınca yakalandı. O anlar da saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:31 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:46
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        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmadan kaçarken girdiği bataklığa saplanınca yakalandı.

        AA'da yer alan habere göre Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" ve "uyuşturucu imal ve ticareti" suçlarından aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin ikametinde olduğunu belirledi.

        PENCEREDEN KAÇTI

        Eve operasyon düzenleyen jandarmayı gören hükümlü, evinin penceresinden kaçarak yakınlardaki dereye girdi.

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        Derede oluşan bataklıkta saklanmaya çalışan M.K, çamura saplanınca jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Fotoğraflar: İHA

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