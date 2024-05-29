Jan-Niklas Beste transferinde rekabet! Jan-Niklas Beste hangi takıma gidecek Galatasaray'a mı, Beşiktaş'a mı? - Futbol Haberleri

Jan-Niklas Beste transferinde rekabet! Jan-Niklas Beste hangi takıma gidecek Galatasaray'a mı, Beşiktaş'a mı? - Futbol Haberleri

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Heidenheim forması giyen kanat oyuncusu Jan-Niklas Beste, gelecek sezon kariyerinde yeni bir adım atmak için takımdan ayrılmak istiyor.

Jan-Niklas Beste'ye Avrupa'dan birçok takım talip olurken Türkiye'den de Beşiktaş'ın ilgisinin olduğu yazılmıştı.

GALATASARAY DA DEVREDE 25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi. Sky'da yer alan habere göre; adı Beşiktaş ile anılan Beste için başta Galatasaray olmak üzere Fiorentina, Villarreal, Everton ve Genoa gibi kulüpler devreye girdi. REKLAM

Sky Sport'ta yer alan habere göre Jan-Niklas Beste transferi için istene bonservis bedeli 5 ila 7 milyon euro arasında bir bedel. 6 milyon Euro üzerindeki herhangi bir transfer satışı ise Heidenheim kulübü için rekor olacak. Bu sezon Heidenheim'da 32 maçta süre bulan Beste, 8 gol attı ve 14 asist yaptı.