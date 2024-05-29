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        Haberler Spor Transfer Jan-Niklas Beste transferinde rekabet! Jan-Niklas Beste hangi takıma gidecek Galatasaray'a mı, Beşiktaş'a mı? - Futbol Haberleri

        Jan-Niklas Beste için transfer derbisi: Beşiktaş ve Galatasaray devrede!

        Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, Heidenheim forması giyen Jan-Niklas Beste için harekete geçti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 09:53 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:06
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        Jan-Niklas Beste için transfer derbisi!
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        Almanya Bundesliga ekiplerinden Heidenheim forması giyen kanat oyuncusu Jan-Niklas Beste, gelecek sezon kariyerinde yeni bir adım atmak için takımdan ayrılmak istiyor.

        Jan-Niklas Beste'ye Avrupa'dan birçok takım talip olurken Türkiye'den de Beşiktaş'ın ilgisinin olduğu yazılmıştı.

        GALATASARAY DA DEVREDE

        25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi.

        Sky'da yer alan habere göre; adı Beşiktaş ile anılan Beste için başta Galatasaray olmak üzere Fiorentina, Villarreal, Everton ve Genoa gibi kulüpler devreye girdi.

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        Sky Sport'ta yer alan habere göre Jan-Niklas Beste transferi için istene bonservis bedeli 5 ila 7 milyon euro arasında bir bedel.

        6 milyon Euro üzerindeki herhangi bir transfer satışı ise Heidenheim kulübü için rekor olacak.

        Bu sezon Heidenheim'da 32 maçta süre bulan Beste, 8 gol attı ve 14 asist yaptı.

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