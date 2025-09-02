Jamie Lee Curtis'in Prenses Diana anısı

ABD'li ünlü oyuncu Jamie Lee Curtis, Prenses Diana'nın ölümünün 28'inci yıl dönümünde, onunla ilgili duygusal bir hikâyesini anlattı. 66 yaşındaki ünlü yıldız, Instagram gönderisinde, Diana'nın 1997'de 'Vahşi Yaratıklar' adlı filminin setini ziyaret ettiğini ancak tanışma fırsatını dakikalarla kaçırdığın söyledi.

Ormanın derinliklerinde çekim yaparken kısa bir mola verdiğini söyleyen Jamie Lee Curtis; "Bir golf arabasına atladım ve tuvaleti kullanmak için soyunma odasına doğru gittim" diye yazdı. Ancak Diana, Curtis gittikten birkaç dakika sonra, küçük oğulları Prens William ve Prens Harry ile birlikte sete gelmişti.

Jamie Lee Curtis; "Şoförüm kapıyı çalmaya başladı ve Diana'nın oğullarıyla birlikte geldiğini söyledi. Ben de golf arabasına atladım ve geri döndüğümde Diana uzaklaşıyordu" diye anlattı. Prensesle şahsen tanışma fırsatını kaçırmış olmasına rağmen, Curtis hemen hayranlığını ifade eden bir mektup yazıp Kensington Sarayı'na gönderdi. Ertesi gün aldığı cevap onu hem şaşırttı, hem de sevindirdi.

Jamie Lee Curtis; "O, bana yazdığım için teşekkür ediyor ve doğanın her zaman başına gelenleri anladığını ve benimle tanışmayı dört gözle beklediğini söylüyordu" dedi. Diana ile Jamie Lee Curtis'in buluşması asla gerçekleşmedi. Çünkü bu set ziyaretinden sadece birkaç hafta sonra, Prenses Diana, 36 yaşındayken Paris'te bir otomobil kazasında, sevgilisi Dodi Fayed ve şoför Henri Paul ile birlikte hayatını kaybetti. Jamie Lee Curtis, Prenses Diana'nın, ayrı kaldıktan sonra oğullarını kucaklamak için kollarını uzattığı ikonik görüntüye atıfta bulunarak; "Onları bir kraliyet mensubunun asla sahip olamayacağı bir şekilde sevdi. Dünyayı gerçekten seviyordu" dedi. Ünlü oyuncu; "Bugün de hâlâ o günkü gibi ondan, zarafetinden ve cesaretinden etkileniyorum. Bilinçli, bilge ve sevgi dolu bir hayat yaşadığını bilmek beni rahatlatıyor" diye ekledi.