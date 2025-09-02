Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jamie Lee Curtis'in Prenses Diana anısı - magazin haberleri

        Jamie Lee Curtis'in Prenses Diana anısı

        Jamie Lee Curtis, ölümünden kısa süre önce Prenses Diana ile sette tanışma fırsatını sadece birkaç dakikayla kaçırma ve ardından Diana'dan mektup alma hikâyesini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 10:45 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diana'dan aldığı mektubu açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'li ünlü oyuncu Jamie Lee Curtis, Prenses Diana'nın ölümünün 28'inci yıl dönümünde, onunla ilgili duygusal bir hikâyesini anlattı. 66 yaşındaki ünlü yıldız, Instagram gönderisinde, Diana'nın 1997'de 'Vahşi Yaratıklar' adlı filminin setini ziyaret ettiğini ancak tanışma fırsatını dakikalarla kaçırdığın söyledi.

        Ormanın derinliklerinde çekim yaparken kısa bir mola verdiğini söyleyen Jamie Lee Curtis; "Bir golf arabasına atladım ve tuvaleti kullanmak için soyunma odasına doğru gittim" diye yazdı. Ancak Diana, Curtis gittikten birkaç dakika sonra, küçük oğulları Prens William ve Prens Harry ile birlikte sete gelmişti.

        REKLAM

        Jamie Lee Curtis; "Şoförüm kapıyı çalmaya başladı ve Diana'nın oğullarıyla birlikte geldiğini söyledi. Ben de golf arabasına atladım ve geri döndüğümde Diana uzaklaşıyordu" diye anlattı. Prensesle şahsen tanışma fırsatını kaçırmış olmasına rağmen, Curtis hemen hayranlığını ifade eden bir mektup yazıp Kensington Sarayı'na gönderdi. Ertesi gün aldığı cevap onu hem şaşırttı, hem de sevindirdi.

        Jamie Lee Curtis; "O, bana yazdığım için teşekkür ediyor ve doğanın her zaman başına gelenleri anladığını ve benimle tanışmayı dört gözle beklediğini söylüyordu" dedi.

        Diana ile Jamie Lee Curtis'in buluşması asla gerçekleşmedi. Çünkü bu set ziyaretinden sadece birkaç hafta sonra, Prenses Diana, 36 yaşındayken Paris'te bir otomobil kazasında, sevgilisi Dodi Fayed ve şoför Henri Paul ile birlikte hayatını kaybetti.

        Jamie Lee Curtis, Prenses Diana'nın, ayrı kaldıktan sonra oğullarını kucaklamak için kollarını uzattığı ikonik görüntüye atıfta bulunarak; "Onları bir kraliyet mensubunun asla sahip olamayacağı bir şekilde sevdi. Dünyayı gerçekten seviyordu" dedi. Ünlü oyuncu; "Bugün de hâlâ o günkü gibi ondan, zarafetinden ve cesaretinden etkileniyorum. Bilinçli, bilge ve sevgi dolu bir hayat yaşadığını bilmek beni rahatlatıyor" diye ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Prenses Diana
        #Jamie Lee Curtis
        #kraliyet
        #mektup

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Almanya'da yeni zorunlu askerlik modeli
        Almanya'da yeni zorunlu askerlik modeli
        Afganistan'daki depremde can kaybı 900'e çıktı
        Afganistan'daki depremde can kaybı 900'e çıktı
        Barış Alper kalıyor!
        Barış Alper kalıyor!
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Habertürk Anasayfa