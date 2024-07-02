"FELÇ GEÇİRMEDİM AMA CEHENNEMİ YAŞADIM"



Tedavisi uzun süre devam eden ünlü oyuncu, taburcu olduktan aylar sonra açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:



Birçok insanın benden haber almayı beklediğini biliyorum ama dürüst olmak gerekirse beni öyle görmenizi istemedim. Beni gülerken, iyi vakit geçirirken, partilerken, şaka yaparken, bir filmde, bir televizyon programında görmenizi istiyorum. Sadece beni, içimden borular çıkarken ve hayatta kalıp kalamayacağımı çözmeye çalışırken görmenizi istemedim. İnsanlar kör olduğumu söyledi. Gördüğünüz gibi gözlerimde sorun yok, gayet iyi durumdalar. Felç geçirmedim ama cehennemi yaşadım ve iyileşme yolunda bazı engebeler de vardı ama geri döneceğim ve çalışabilir durumdayım.