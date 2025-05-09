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        Haberler Magazin James Foley hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        James Foley hayatını kaybetti

        'Grinin Elli Tonu' gibi bir çok filmin yönetmenliğini yapan James Foley, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yönetmen bir süredir beyin kanseriyle mücadele ediyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 15:47 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:47
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        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
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        ABD'li yönetmen James Foley'den acı haber geldi. Foley, 71 yaşında hayata veda etti. James Foley, bir süredir beyin kanseri ile mücadele ediyordu.

        Yapılan açıklamada "Beyin kanseriyle yıllarca süren mücadelesinin ardından bu hafta başında uykusunda huzur içinde öldü" ifadeleri kullanıldı.

        'Grinin Elli Tonu' serisinin ikinci ve üçüncü filmlerini yöneten James Foley, birçok dizi film projesinde de yer almıştı. Foley aynı zamanda Madonna’nın kariyerinin en parlak günlerindeki kliplerinin de yönetmeniydi.

        Fotoğraflar: AP, Reuters.

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        #James Foley

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