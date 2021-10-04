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James Bond tarihinin açılış rekorunu kırdı

04.10.2021 - 18:54 | Güncelleme: ABONE OL
James Bond tarihinin açılış rekorunu kırdı
Açılışı 119 milyon dolar
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'007 James Bond'da 60yıllık kendi tarihinin rekoru kırıldı. Serinin 25'inci filmi olan 'Ölmek İçin Zaman Yok', 119 milyon dolarlık açılışla rekor kırdı. Daniel Craig'in son '007 James Bond' filmi olduğu 'Ölmek İçin Zaman Yok'un 1 milyar dolardan fazla hasılat elde eden 'Skyfall'u geçeceği öngörülüyor. 'Ölmek İçin Zaman Yok'un Türkiye gişe karnesi ise şöyle; 60.455 izleyici ve 1.763.625 TL hasılat... 'Ölmek İçin Zaman Yok', tüm dünyada büyük ilgi görse de Türkiye'de gösteriminin ikinci haftasındaki 'Âkif'in gerisinde kaldı

HABERTURK.COM

60 yıllık '007 James Bond'un yeni filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok', yaklaşık iki yıllık gecikmenin ardından geçtiğimiz cuma günü gösterime girdi.
'Ölmek İçin zaman Yok', İngiltere'de 6.2 milyon dolarlık açılış yaptı.
Diğer ülkelerdeki açılışlarla birlikte filmin ilk 3 gün hasılatı 119.100.000 dolar oldu. Böylelikle filmin 250 milyon dolarlık masrafının yarısı 3 gün içinde karşılanmış oldu.

Daniel Craig, Roger Moore ve Sean Connery'den sonra 5 filmle en &ccedil;ok '007 James Bond' filminde rol alan oyuncu oldu.
Daniel Craig, Roger Moore ve Sean Connery'den sonra 5 filmle en çok '007 James Bond' filminde rol alan oyuncu oldu.

Daniel Craig'in son '007 James Bond' filmi olan 'Ölmek İçin Zaman Yok', 1962'de 'Dr. No' ile başlayan serinin diğer 24 film arasında açılış rekoru kırdı.
Filmin Türkiye açılışı ise 60.455 kişiyle olurken 1.763.625  TL hasılat elde etti.

'Ölmek İçin Zaman Yok', dünya genelinde büyük ilgi görüp gişe listelerinin ilk sırasında yer alsa da Türkiye'de 'Âkif'in gerisinde kaldı. Mehmet Âkif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazma sürecini beyazperdeye aktaran 'Âkif', hafta sonunda 60.716 kişi tarafından izlendi. Fikret Kuşkan, Yavuz Bingöl Mine Çayıroğlu ve Ruhi Sarı'nın başrollerini paylaştığı 'Âkif'in izleyici sayısı 238.306'ya ulaştı.

Cary Joji Fukunaga'nın yönettiği; Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Léa Seydoux ve Ben Whishaw'ın başrollerini paylaştığı 'Ölmek İçin Zaman Yok'un, pandemi şartlarına rağmen en çok gelir sağlanan '007 James Bond' filmi olacağı öngörülüyor. 

Daniel Craig'in '007 James Bond' Filmlerinin Bütçe ve Hasılatları

Skyfall (2012)
Bütçe: 200.000.000 dolar
Açılış: 88.364.714 dolar
Toplam: 1.032.863.000 dolar

'007 James Bond' filmleri arasında hasılat rekoruna sahip 'Skyfall'un a&ccedil;ılış sahneleri İstanbul ve Adana'da &ccedil;ekildi.
'007 James Bond' filmleri arasında hasılat rekoruna sahip 'Skyfall'un açılış sahneleri İstanbul ve Adana'da çekildi.

Spectre (2015)
Bütçe: 250.000.000 dolar
Açılış: 70.403.148 dolar
Toplam: 880.700.000 dolar

Quantum of Solace (2008)
Bütçe: 230.000.000 dolar
Açılış: 67.528.882 dolar
Toplam: 586.090.727 dolar

Casino Royale (2006)
Bütçe: 150.000.000 dolar
Açılış: 40.833.156 dolar
Toplam: 593.800.000 dolar

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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