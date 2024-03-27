Jahrein, Kılıçdaroğlu'na tazminat ödeyecek
Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya ünlüsü ''Jahrein'' lakaplı Ahmet Sonuç'a açtığı tazminat davasını kazandı. Jahrein, Kılıçdaroğlu'na 20 bin lira tazminat ödeyecek.
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, ''Jahrein''in yerel mahkemece 20 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildiğini açıkladı.
Kararı sosyal medya hesabı "X" üzerinden duyuran Çelik, şu ifadeleri kullandı;
''7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, birçok kez densizce hakaretler savuran (Jahrein) Ahmet Sonuç'tan hesap sormaya devam ediyoruz... 04 Temmuz 2023 tarihli paylaşımı nedeniyle açmış olduğumuz davalardan biri bugün sonuçlandı. 20 bin TL tazminat kazandık.''