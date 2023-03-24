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J ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce

J harfi; 1928 yılında kabul edilen ve yürürlüğe giren Türk alfabesinin on üçüncü harfidir. Ses bilimi açısında değerlendirildiğinde, diş eti damak ünsüz harfleri ailesine mensup olan j harfi, Türkçeye giren Farsça ve Fransızca kelimelerde ilk harf olarak yer alabilmektedir. Peki, j harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? J ile başlayan Türkçe kelimeler hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 24.03.2023 - 16:40 | Güncelleme: ABONE OL
J İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce J İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
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Özellikle yabancı dillerden Türkçeye geçmiş olan birtakım bilimsel terim ve kavram isimlerinde j harfine sıklıkla rastlarız. Peki, j ile başlayan kelimeler hangileridir? J ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar…

J Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde i harfinden sonra, k harfinden ise önce gelen j harfi; tıpkı ı harfinde olduğu gibi çok az sayıda kelimede ilk harf olarak bulunmaktadır. Tamamı yabancı dillerden Türkçeye giren bu kelimeler arasında, “jak” ve “jet” gibi 3 harfli kelimelerden, “jeomorfolojik” gibi on üç harften meydana gelen 114 kelime bulunmaktadır.

J İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Özellikle Fransızca ve Farsçadan Türkçeye girmiş olan ve 4 harfin yan yana gelmesiyle oluşturulan toplam 10 adet kelime bulunmaktadır:

  • jale, janr, jant, jest, jile, jips, jöle, judo, juro, jüri.

J İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

  • japon, jarse, jeloz, jeton, jikle, jilet, joker, jokey, jüpon, jakar.

J İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

  • jaguar, jakuzi, jaluzi, jambon, janjan, japone, jargon, jeolog, jersey, jetski, jigolo, jorjet, jöleli, judocu, jullük, jurnal, jübile.

J İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Şu anda dünyanın küresel ortak dili olarak kabul edilen İngilizcede, j harfi ile başlayan kelimelerin sayısı 2000’den fazladır. Biz de bu başlık altında, bu kelimelerden bazılarını ve Türkçe anlamlarını sizler için derledik:

  • Jacket: Ceket
  • Jaconet: İnce pamuklu bez
  • January: Ocak ayı
  • Joking: Şaka
  • Jordan: Ürdün
  • Jungle: Orman
  • Junior: Çocuk
  • July: Temmuz
  • Jolly: Neşeli
  • Joiner: Marangoz
  • Jealous: Kıskanç
  • Jewel: Mücevher
  • Jigsaw: Yapboz
  • Jetton: Fiş
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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