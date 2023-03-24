J ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce

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Özellikle yabancı dillerden Türkçeye geçmiş olan birtakım bilimsel terim ve kavram isimlerinde j harfine sıklıkla rastlarız. Peki, j ile başlayan kelimeler hangileridir? J ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar…

J Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde i harfinden sonra, k harfinden ise önce gelen j harfi; tıpkı ı harfinde olduğu gibi çok az sayıda kelimede ilk harf olarak bulunmaktadır. Tamamı yabancı dillerden Türkçeye giren bu kelimeler arasında, “jak” ve “jet” gibi 3 harfli kelimelerden, “jeomorfolojik” gibi on üç harften meydana gelen 114 kelime bulunmaktadır.

J İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Özellikle Fransızca ve Farsçadan Türkçeye girmiş olan ve 4 harfin yan yana gelmesiyle oluşturulan toplam 10 adet kelime bulunmaktadır:

jale, janr, jant, jest, jile, jips, jöle, judo, juro, jüri.

J İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

japon, jarse, jeloz, jeton, jikle, jilet, joker, jokey, jüpon, jakar.

J İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

jaguar, jakuzi, jaluzi, jambon, janjan, japone, jargon, jeolog, jersey, jetski, jigolo, jorjet, jöleli, judocu, jullük, jurnal, jübile.

J İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Şu anda dünyanın küresel ortak dili olarak kabul edilen İngilizcede, j harfi ile başlayan kelimelerin sayısı 2000’den fazladır. Biz de bu başlık altında, bu kelimelerden bazılarını ve Türkçe anlamlarını sizler için derledik:

Jacket: Ceket

Jaconet: İnce pamuklu bez

January: Ocak ayı

Joking: Şaka

Jordan: Ürdün

Jungle: Orman

Junior: Çocuk

July: Temmuz

Jolly: Neşeli

Joiner: Marangoz

Jealous: Kıskanç

Jewel: Mücevher

Jigsaw: Yapboz

Jetton: Fiş

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut