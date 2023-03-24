Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Eğitim K İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce K İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler

K ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce

Dil ile damağın birlikte sıkıştırılması ile sese dönüşen k harfi, Türk alfabesinin on dördüncü harfi olup patlamalı ve sert ünsüz harfler sınıfında yer almaktadır. Kalın bir ünlü harf ile birlikte seslendirildiğinde arka damak; ince bir ünlü ile beraber telaffuz edildiğinde ise ön damaktan çıkarılan bir sese dönüşen k harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? K ile başlayan Türkçe kelimeler hangileri? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 24.03.2023 - 15:51 | Güncelleme: ABONE OL
K İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce K İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
HABERTURK.COM

K harfi birçok Türkçe kelimenin başında, ortasında ve sonunda yer alabilmektedir. Peki, k ile başlayan kelimeler nelerdir? K ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

K Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde j harfinden sonra, l harfinden ise önce yer alan k harfi, en çok kullanılan ünsüz harfler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 3 harften meydana gelen “kan” ve “kap” gibi sözcüklerden, on beş harfin yan yana gelmesi sonucu türetilen “kabiliyetsizlik” gibi sözcüklere kadar yaklaşık 6000 kelimenin ilk harfi k ile başlamaktadır.

K İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede k harfi ile başlayan ve 4 harften meydana gelen kelimeleri sayısı 150’den fazladır. Bu kelimeler arasından öne çıkan bazı sözcükler ise aşağıda listelenmiştir:

  • kaba, kaça, kaçı, kadı, kafa, kaju, kala, kale, kalp, kamu, kana, kanı, kani, kano, kapı, kara, kars, kart, kasa, kase, kavi, kaya, kayı, kaza, keme, kene, kent, kere, kına, kırç, kırk, kısa, kimi, kipe, kira, kist, kivi, klan, klas, klik, koku, kola, koli, koma, kont, konu, koro, köle, köre, köse, köşe, krep, kreş, kriz, kule, kulp, kulu, kuma, kuyu, kuzu, küfe, kült, küme, küpe, küre, kürk.

K İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçede 5 harfli olan ve k ile başlayan kelimelerin sayısı yaklaşık 600 adettir. Bu 600 kelimeden öne çıkan bazı kelimeler şu şekildedir:

  • karat, kenya, kabak, kaban, kablo, kabuk, kabul, kabus, kabza, kaçma, kaçta, kadeh, kadem, kader, kadın, kafes, kafir, kağan, kağıt, kağnı, kahır, kahve, kahya, kaide, kaime, kakma, kakül, kalas, kalay, kalbi, kalça, kalem, kalfa, kaman, kamçı, kamer, kamet, kanal, kanat, kanca, kanık, kanon, kanto, kanun, kapak, kaplı, kapma, kaput, karar, karga, kargı, kargo, karma, karne, katar, katık, katım, katır, katil, kavaf, kavak, kaval, kavmi, kavuk, kavun, kayın, kayıp, kazak, kazan, kazma, keban, kelam, kelek, keman, kemer, kırma, kısas, kiler, kilim, kilis, kombi, komik, koşma, koşuk, koşul.

K İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

6 harfli olup k ile başlayan kelimelerin sayısı 600 civarındadır:

  • kabare, kabile, kabine, kadraj, kadran, kafalı, kafein, kaktüs, kakule, kafiye, kaftan, kalkan, kalker, kalori, kalpak, kamara, kamber, kambur, kandaş, kandil, kansız, kantar, kapalı, kapama, kapılı, kapkaç, kaptan, karaca, karasu, karate, karine, karkas, karlık, karslı, karşın, kasaba, kasacı, kaşmer, kaşmir, kavraç, kavrak, kavram, kayısı, kaykay, kaymak, kaytan, kayyum, kayzer, kefeli, kefere, , kentçi, kenter, kertme, kervan, keseli, keşşaf, ketçap, kevgir, kılmak, kılsız, kırklı, kırkma, kırlık, kışlık, kıtaat, korsan, kortej, korucu, koruma.

K İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede k harfi ile başlayan 3000’in üzerinde kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden bazıları şu şekildedir:

  • Kiss: Öpmek
  • Kitchen: Mutfak
  • Kick: Tekme atmak
  • Key: Anahtar
  • Know: Bilmek
  • Knife: Bıçak
  • Kidney: Böbrek
  • Keypad: Klavye
  • Kid: Çocuk
  • Kickoff: Başlama vuruşu
  • Kettle: Çaydanlık
  • Keep: Koruma
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Samsun İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri
Samsun İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri
Kahramanmaraş iftar ve sahur saatleri
Kahramanmaraş iftar ve sahur saatleri
"Toz akarları çocuklarda ciddi sağlık problemlerine yol açabilir"
Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina çöktü!
Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina çöktü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.