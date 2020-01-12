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Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan'ın annesi Suriye Zelal Yıldızhan, hayatını kaybetti. Yıldızhan, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yıldızhan, şu ifadeleri kullandı:

Anacığım Suriye Yıldızhan, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 13 Ocak Pazartesi (yarın) ikindi namazına müteakiben Ankara Karşıyaka mezarlığı camiinden kaldırılacaktır.

Yıldızhan'ın 88 yaşındaki annesi Suriye Zelal Yıldızhan, bir süredir İzmir'deki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

Türkücü, geçtiğimiz günlerde ise annesi için dua eden takipçilerine teşekkür etmişti. Yıldızhan, şu ifadeleri kullanmıştı:

Anacığımın sekiz gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi devam etmektedir. Bu süreçte arayarak ve mesaj atarak bizden dualarını eksik etmeyen tüm dostlarımıza teşekkür ederim.