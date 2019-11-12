Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, önceki akşam Ataköy'deki bir mekanda sahne aldı. Söylediği şarkılarla konuklarına müzik ziyafeti çektiren Yıldızhan, sahneye Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yıl dönümü nedeniyle üzerinde Atatürk’ün resmi olan ceketle çıktı.

Anma gününde Atatürk’e olan sevgisini dile getiren Yıldızhan, "Bu ceketi 15 yıl önce Tanju Babacan bana özel olarak tasarlamıştı. En özel kıyafetlerimin olduğu bölümde sakladım. En son 15 yıl önce giymiştim. Bugüne özel olarak yeniden giymek istedim. Ata'mızı özlem ve minnetle anıyorum. O hiç ölmedi, kalbimizde sonsuza kadar yaşayacak" diye konuştu.