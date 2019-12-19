Yıldızhan, büyük ikramiye kendisine çıktığı taktirde ne yapacağı sorusuna "Çok şükür her şeyim var. Bir kısmını çocuklarımın eğitimine, bir kısmını da önemli vakıflarımıza bağışlardım. Mehmetçik Vakfı gibi önemli vakıflarımız var" diye cevap verdi.