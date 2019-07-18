18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Brisa, üstün performans özelliklerine sahip yeni Bridgestone yaz lastiği Turanza T005’i tanıttı. T005'in, kullanıcıların ihtiyacını anlamak ve bu ihtiyaçlara göre yeni lastik teknolojilerini tasarlamak üzere Türkiye’de dahil olmak üzere 7 ülkeden 25 bini aşkın tüketici ile yapılan çalışmalara göre geliştirildiği kaydedildi.
Türkiye için Brisa’nın İzmit fabrikasında üretilecek yeni lastiğin, 2020 yılı sonuna kadar yüzde 85 oranında yerli üretim oranıyla araç sahipleriyle buluşacağı bildirildi.
Bridgestone’un yaptığı kullanıcı araştırmaları gösteriyor ki sürücüler en çok önlerine aniden bir şey çıkması durumunda, virajlı yollarda ve önlerindeki aracı geçerken zorluklarla karşılaşıyor. Yaz lastiklerinden beklentiler ise özellikle yağışlı havayla birlikte daha da zorlaşan bu gibi yol şartlarında performanstan ve emniyetten ödün verilmemesi olarak aktarılıyor.
ÖMRÜ YÜZDE 11 ARTTI
Turanza T005'in, aynı segment bir önceki nesil lastiğine göre yüzde 11 daha uzun ömürlü kullanım sağladığı da verilen bilgiler arasında.
Brisa'dan yapılan açıklamada, T005’in teknik özellikleri ise düzgün basınç dağılımı sağlayan birbirine bağlantılı bloklar, desen merkez bölümünde optimum boşluk oranı, çok sayıda kılcal kanalcıklar, omuz bölgesinde yer alan yüksek hacimli oluklar , yivli kenarlı kanalcıklar, optimize edilmiş karkas yapısı ve yeni karışım teknolojisi ve Nano Pro-techTM ile yüksek oranda silika içeren karışım olarak sıralanıyor.
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