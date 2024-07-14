Dönemin ünlü komedyeni Celal Şahin, Parizyen Gece Kulübü'nün müdavimlerindendi. Şahin, Seher Şeniz'e bir gün; "Soyunmakta iş yok.. Dansöz olsana.." dedi. Şeniz, önce dansözlüğe yanaşmadı. Onun için oryantal dans, striptizcilikten daha ayıp, kötü bir işti.

Ne var ki Celal Şahin ısrar etti ve bir gün gece kulübüne gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ı götürdü. Aslan, oryantal olmasında bir hayli ısrarda bulundu. Daha çok para kazanacağı vaat edilince "Tamam" dedi.

Bunun üzerine Fahrettin Aslan, hocalar tutup dersler aldırdı.

Seher Şeniz, 1971'de Maksim Gazinosu'nda dansöz olarak adını neonlara yazdırdı.

Seher Şeniz, başlarda istemediği oryantallikte öylesine başarılı oldu ki ileriki yıllarda Nesrin Topkapı ve Tülay Karaca ile birlikte mesleğinde Türkiye'nin en iyisi olarak gösterildi.

Seher Şeniz, oryantalliğe başlama hikâyesini şöyle anlatmıştı; "İlk 6 yıl, yaptığım işten iğrendim. Dansözlükten nefret ediyor, para kazanmak için bu işi yaptığımdan dolayı kendimden utanıyordum. Sonra alıştım. Oryantal dansın bir sanat olduğuna inandım. Şimdi zevkle dans ediyorum."