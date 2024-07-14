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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Peş peşe uyarılar! Şiddetli yağışa dikkat | Son dakika haberleri

        Peş peşe uyarılar! Şiddetli yağışa dikkat

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz'in doğusunda şiddetli yağış bekleniyor. Açıklamada sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 09:36 Güncelleme: 14.07.2024 - 09:36
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        Peş peşe uyarılar! Şiddetli yağışa dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

        Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat çevreleri, Ordu'nun doğu ilçeleri, Malatya, Konya ve Hatay’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 33°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Yağmurlu 28°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 29°
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        SEL VE SUL BASKINLARINA DİKKAT

        Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in doğusunun iç kesimleri ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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