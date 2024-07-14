'Dünya Güzellerim Tatilde'nin 'Güzelleri'yle konuştuk

Safiye Soyman; "Bülent hanımın temizlik yaptığını ve çamaşır yıkadığını biliyor musunuz? Bülent hanımın bu hallerini kimse görmemiştir. Bu programda onlar izleyicilerimiz Bülent hanımın ve bizlerin en doğal hallerini görüyor" diye konuştu.

Safiye Soyman ayrıca; "Böyle bir konsept yok. Sanat hayatımızı biliyosunuz ama bu tarafımızı ilk kez göreceksiniz. Çok sürprizilerimiz var bizi izlenmeye devam edin" diyerek, izleyicilere seslendi.