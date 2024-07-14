'Aşk tuzağı' kurdukları kişiyi öldürüp yaktılar!

REKLAM advertisement1

Türk emniyet teşkilatının en iyi cinayet uzmanları İstanbul’da yetişir. Bunun nedeni ise Türkiye’de en çok cinayetin işlendiği yerin İstanbul olmasından kaynaklanıyor.

İstanbul polisi, Anadolu’da görev yapan polis memurlarına oranla daha çok cinayet dosyasına bakarak sahada daha da pratikleşiyor. Gerek sokak polisliği, gerek teknik takip ve teknolojiden iyi faydalanan İstanbul polisi, onlarca inanılmaz cinayetin çözülmesine imza attı. İşte bunlardan biri de 2004 yılında işlenen korkunç bir olaydı.

JANDARMA BÖLGESİNDE YAKILMIŞ CESET Takvim yaprakları 10 Şubat 2004’ü gösteriyordu. Gelen bir ihbar Kemerburgaz jandarma ekiplerini hareket geçirdi. Bir cesedin bulunduğu ihbarına giden Jandarma ekipleri tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştı. Ormanlık alana atılmış yanmış bir erkek cesedinin görüntüsü korkunçtu. REKLAM KİMLİĞİ BELİRSİZDİ Kimliği belirsiz erkek cesedin neyle, nasıl öldürüldüğü ve kim tarafından buraya atıldığı henüz bilinmiyordu. Jandarma ekipleri bu yönde çalışma başlatarak cesedi incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Aradan iki gün geçtikten sonra Tekirdağ’da polise giden bir kadın, kocası Ramazan B.’nin kayıp olduğunu ve kendisine ulaşılamadığını söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu.

ARACI DA ORTADA YOKTU Tekirdağ’da bir müzikhol çalıştıran Ramazan B., 59 plakayla başlayan aracıyla esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bu arada jandarma ekipleri, cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatmıştı. Yıllarca cinayet masasında çalışan emekli polis memuru Fuat Karabulut, bu cinayeti Küçükçekmece ilçe ekiplerinin müthiş çalışmasıyla çözüldüğünü anlattı. POLİS ARACINI BULDU Karabulut, ekiplerin kendi bölgelerinde rutin çalışma yaptıkları bir zamanda dikkatlerini bir otoparktaki aracın çektiğini söyledi. Aracın plakasını şüpheli bulduğunu anlatan Karabulut şöyle devam etti: "59 plakalı aracı incelediklerinde, Tekirdağ’da kayıp başvurusu bulunan Ramazan adlı kişinin aracı olduğunu görüyorlar. Hemen aracın içi incelemeye alınıyor. Kim tarafından bırakıldığına bakılıyor. Elde edilen bilgilere göre, aracı bırakanın eşkali kayıp Ramazan adlı kişiyle uyuşmuyor. Arkadaşlarımız, bunun bir cinayetle sonuçlandığını düşünüyor."

Emekli cinayet uzmanı Fuat Karabulut REKLAM YANMIŞ CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU Emekli cinayet uzmanı Fuat Karabulut, arkadaşlarının hemen kayıp kişiyle ilgili bilgileri ve telefon kayıtlarını araştırdığını belirterek, "Aracın bırakıldığı güne yakın bir zamanda Kemerburgaz’da yakılmış bir erkek cesedinin bulunduğunu görüyorlar. Bunun üzerine jandarma ekipleriyle irtibata geçerek o cesedin bu kayıp kişiye ait olabileceği düşünülüyor. Yapılan çalışmalarda arkadaşlarımızın düşündüğü çıkıyor. Ceset yakılmış kayıp kişiye ait çıkıyor. Tekirdağ’dan çıkan Ramazan adlı kişi geldiği İstanbul’da öldürülmüştü. Geriye kim tarafından ve neden öldürüldüğü ortaya çıkarılması gerekecekti" ifadelerini kullandı. ESKİ SEVGİLİSİNİN İZİ Cinayete kurban giden kişilerin önce profili ortaya çıkarılıyor. Ardından tüm ilişkileri ve son yaptığı görüşmelere bakılıyor. Bu cinayet dosyası da öyle oldu. Profili çıkarılan Ramazan B.’nin 2 yıl önce müzikholünde şarkıcılık yapan genç bir kadınla sevgili olduğu öğrenildi. Elde edilen bu bilgi cinayetle bağlantılı bir iz olabilir miydi? SON GÖRÜŞMESİ ESKİ SEVGİLİSİYLE ÇIKTI Cinayet uzmanı emekli polis memuru Karabulut, bu eski ilişkinin mercek altına alındığını söyleyerek, "Telefon kayıtlarına bakıldığında, maktulün en son görüştüğü kişi bu eski sevgilisi çıkıyor. Böyle çıkınca eski sevgilisinin oturduğu yer inceleniyor. Fatih’te yeni sevgilisiyle oturduğu tespit ediliyor. Bütün izler Fatih’teki eve doğru çıkmaya başlıyor" dedi. REKLAM

Emekli cinayet uzmanı Fuat Karabulut ESKİ SEVGİLİSİ, YENİ SEVGİLİSİYLE GÖZALTINA ALINDI Küçükçekmece ilçe ekiplerinin yaptığı soruşturmayı jandarma ekipleri de takip ediyordu. Çünkü ceset jandarma bölgesinde bulunmuştu. Polis ekipleri, maktulün en son görüştüğü şarkıcı kadını takibe aldı. Elde edilen bilgilere göre, şarkıcı kadın sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu. Telefon kayıtlarında da maktulün en son bu bölgede olduğu tespit edilmişti. Bilgiler toplanmış ve operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda şarkıcı kadın, sevgilisi ve sevgilisinin arkadaşı gözaltına alındı. ÇAPRAZ SORGUDA CİNAYET İTİRAFI Karabulut, operasyon yapılan evde incelemenin yapıldığını belirterek ‘Ev de iyice araştırıldı. Cinayetin evde işlendiğine dair veriler bulundu. Arkadaşlarımız bu üç kişiyi çapraz sorguya aldı. Çapraz sorguda cinayet itirafı geldi” dedi. TÜYLER ÜRPERTEN DETAYLAR Şüphelilerin cinayeti itiraf etmesiyle birlikte tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. Sorgularında ve sonraki mahkeme kayıtlarında da ortaya çıkan detaylara göre, şarkıcı kadın, Tekirdağ’da çıktığı müzikholde patronuyla sevgiliydi. 2 yıl önce araları bozulup iki sevgili ayrılınca şarkıcı kadın İstanbul’a geldi. İstanbul’da bir müzikholde şarkı söylemeye başladı. Bu arada yeni sevgilisi Recep K. ile Fatih’teki evde birlikte yaşamaya başladı. PLAN YAPIP TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER Kadının eski sevgilisinden para almak için iki sevgili korkun. bir plan yaptı. Plana göre, şarkıcı kadın Ramazan’a mesaj atarak “Barışalım gel İstanbul’a’ diyerek evine davet etti. Bu davet üzerine maktul aracıyla Tekirdağ’dan İstanbul’a geldi. REKLAM EVDE ÖLDÜRDÜLER Şarkıcı kadın eski sevgilisini geceliğiyle kapıda karşıladı. Birinci plan başarılı geçmişti. Artık ikinci plana geçilecekti. İkinci plan da hemen hayata geçirildi. Şarkıcı kadının yeni sevgilisi Recep K. ile iş ortağı Mustafa B. içeriye girdi. Sözde iki eski sevgiliyi yasak ilişki yaşıyor numarasıyla yakalamış gibi yaptılar. Recep K., maktulden para istedi. Bu sırada arkadan yanaşan diğer kişi copla Ramazan B.’nin kafasına vurdu. Ardından Recep K. maktulü boğarak öldürdü. PARASINI ALIP ORMANDA YAKTILAR Kirli emellerini gerçekleştiren şüpheliler, maktulün üzerinde bulunan bir adet yüzüğü, 20 bin lira parayı, kredi kartlarını ve cep telefonunu aldı. Ardından evdeki kan izlerini temizledi. Ramazan B.'nin cesedi aracın bagajına konuldu. Ve ceset Kemerburgaz’da ormanlık alana götürülüp yakıldı. Zanlılar daha sonra hiçbir şey olmamış gibi bir otelde kaldı. Maktulün aracını bir gün sonra Küçükçekmece’de bir otoparka bıraktılar. AĞIRLAŞTIRILMIŞ CEZA ALDILAR Tutuklanan üç kişinin yargılanması 2 yıl sürdü. Recep K.’ya 'adam öldürmek, nitelikli yağma, delilleri karartmak için ceset yakmak ve gasp' suçlarından 2 yılı geceli gündüzlü tecritte kalmak üzere ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıl ağırlaştırılmış hapis, sevgilisi Ayşegül B. ile arkadaşı Mustafa B.’ye de "öldürme suçuna iştirak, sahte sürücü belgesi düzenlemek, nitelikli yağma ve suç delillerini yok etmek' suçlarından 36'şar yıl ağır hapis cezası verildi.