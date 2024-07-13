Yeni bir dil öğrenmeye mi başlayacaksınız, önce bu listeye bakın! 2024 yılında dünyanın en çok konuşulan 10 dili hangisi?
Dünya hızla değişirken, hangi dilleri öğrenmenin size en fazla avantaj sağlayacağını bilmek önemli. 2024 yılında en çok konuşulan 10 dili merak ediyorsanız, bu listeye göz atmadan geçmeyin. Bu diller, hem kültürel zenginlikleri keşfetmek hem de uluslararası kariyer fırsatlarını artırmak için mükemmel bir başlangıç olabilir. İşte dünyanın en çok konuşulan 10 dili!
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Yeni bir dil öğrenmeye başlamayı mı düşünüyorsunuz? 2024 yılında dünyada en çok konuşulan dillerin hangileri olduğunu öğrenmek, kararınızı daha bilinçli bir şekilde vermenize yardımcı olabilir. İşte sizi hem kişisel hem de profesyonel olarak avantajlı kılacak, dünyanın en çok konuşulan 10 dili!
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1. İNGİLİZCE (1,452 MİLYON KONUŞAN)
Birinci dil: 372,9 milyon
Toplam konuşmacı sayısı: 1,4+ milyar
Ethnologue'a göre İngilizce, anadili İngilizce olan ve olmayanlar dahil olmak üzere dünyada en çok konuşulan dildir.
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Latince ya da Yunanca gibi İngilizce de dünyanın ortak dili haline gelmiştir. Uluslararası iş dünyasında, turizmde, teknolojide ve çok daha fazlasında varsayılan dildir. İspanyolca ve İngilizce konuşan iki dilli bir kişi, internete bağlanan her 3 kişiden 1'ini anlayabilir. Ayrıca web'de yayınlanan her şeyin %60'ından fazlasına erişebilirler.
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2. MANDARİN (1,118 MİLYON KONUŞMACI)
Birinci dili konuşanlar: 929 milyon
Toplam konuşmacı sayısı: 1,1+ milyar
Toplam konuşmacı sayısına bakıldığında, Mandarin dünyada en çok konuşulan ikinci dildir. Bununla birlikte, Çin'in önemli nüfusu nedeniyle yalnızca birinci dili (anadili) konuşanları sayarsanız, dünyada en çok konuşulan dildir.
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Mandarin aslında bir dil değil, Çin dilinin bir dizi lehçesidir. Bu lehçeleri aynı isim altında birleştiren şey, konuşanların birbirlerini anlayabilmesidir.
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3. HİNTÇE (602+ MİLYON KONUŞMACI)
İlk dili konuşanlar: 343,9 milyon
Toplam konuşmacı sayısı: 602+ milyon
Hintçe, İngilizce ile birlikte dünyanın en çok nüfusa sahip ikinci ülkesi olan Hindistan'ın 22 resmi dilinden biridir.
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Hindistan'ın inanılmaz dil çeşitliliği (121'den fazla dil bir arada bulunmaktadır) anadili Hintçe olmayanların Hintçeyi ortak dil olarak kullanma oranının yüksekliğini açıklamaktadır. Hindistan'a ek olarak, Hintçe Nepal nüfusunun dörtte birinden fazlası tarafından konuşulmaktadır!
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4. İSPANYOLCA (548+ MİLYON KONUŞMACI)
İlk dili konuşanlar: 474,7 milyon
Toplam konuşmacı sayısı: 548+ milyon
İspanyolca, anadili olarak konuşanların sayısı bakımından dünya genelinde en çok konuşulan ikinci dildir. Ayrıca, Roman dilleri arasında en çok konuşulanı ve internette en çok kullanılan üçüncü dildir.
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İspanya'nın muazzam sömürgeci yayılımı bu dili sadece Amerika'ya değil, Afrika ve Asya'ya da götürmüştür. Bugün dünyada İspanyolca konuşulan 21 ülke vardır ve İspanyolca konuşan önemli bir nüfusa sahip düzinelerce ülke daha vardır. İlginçtir ki, Amerika Birleşik Devletleri dünyada en fazla İspanyolca konuşan ikinci ülke konumundadır!
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5. FRANSIZCA (280 MİLYON KONUŞMACI)
İlk dili konuşanlar: 79,9 milyon
Toplam konuşmacı sayısı: 274+ milyon
İspanyolca ve İngilizce gibi Fransızca da Fransız sömürge imparatorluğu ile birlikte tüm dünyaya yayılmıştır. Bugün dünyanın dört bir yanında Fransızca konuşulan 29 ülke var!
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Eğer İngilizce iş dili ise, Fransızca da kültür dili olarak kabul edilir. Fransızcanın muazzam önemi, anadili Fransızca olmayanların en çok konuştuğu üçüncü dil olmasından da anlaşılmaktadır.
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6. MODERN STANDART ARAPÇA (274 MİLYON KONUŞMACI)
İlk dili konuşanlar: 0 milyon
Toplam konuşmacı sayısı: 274 milyon
Modern Standart Arapçanın (MSA) bu listede anadili olmayan tek dil olduğunu biliyor muydunuz? Aslında, Arapça birçok farklı lehçeye sahip büyük bir dildir ve tüm Arapça konuşanlar Mısır Arapçası, Levanten Arapçası, Mezopotamya Arapçası veya başka bir yerel çeşitlilik gibi yerel bir lehçeyi konuşarak büyürler.
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Peki, nasıl oluyor da MSA'nın bu kadar çok anadili olmayan konuşmacısı var? Bunun nedeni, MSA'nın gazetelerde, TV yayınlarında ve filmlerde yaygın olarak kullanılması, ancak insanların birbirleriyle konuşmamasıdır. Akademik bir dil olan MSA'yı edebiyatta ve siyasette görebilirsiniz, ancak günlük hayatta değil. Bu nedenle, Arapça öğrenmekle ilgileniyorsanız, bir lehçeyle başlayıp daha sonra ufkunuzu genişletmek için MSA öğrenmeniz daha iyi olur.
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7. BENGALCE (272+ MİLYON KONUŞMACI)
Ana dili konuşanlar: 233,7 milyon
Toplam konuşmacı sayısı: 272,7 milyon
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Bengalce Bangladeş'in resmi dilidir ve aynı zamanda Hindistan ve Burma'nın bazı bölgelerinde de konuşulmaktadır. Bu kadar küçük bir bölgede konuşulan bir dilin dünyada en çok konuşulan diller listesinde yer alması şaşırtıcı gelebilir. Ancak o bölgenin nüfus yoğunluğu düşünüldüğünde bu durum anlam kazanmaktadır.
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8. RUSÇA (258+ MİLYON KONUŞMACI)
İlk dili konuşanlar: 154 milyon
Toplam konuşmacı sayısı: 258,2 milyon
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Rusya'nın yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olduğu düşünüldüğünde, Rusçanın küresel olarak en yaygın konuşulan diller arasında yer alması daha az şaşırtıcıdır. Ayrıca, Rusça sadece dört ülkenin resmi dili olmasına rağmen, 19 ülkede yaygın olarak konuşulmaktadır. Aynı zamanda tüm Avrupa'da anadili en çok konuşulan dil olduğunu biliyor muydunuz?
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9. PORTEKİZCE (257+ MİLYON KONUŞMACI)
İlk dili konuşanlar: 232,4 milyon
Toplam konuşmacı sayısı: 257,7 milyon
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Portekizce, Avrupa sömürge döneminde dünyaya yayılan bir başka dildir. Bugün Portekizce Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve Asya'da dokuz ülkenin resmi dilidir. Brezilya bu dokuz ülke arasında en büyük ve en çok Portekizce konuşan ülkedir. Brezilya'nın büyük nüfusu Portekizce'yi Güney Yarımküre'de en yaygın konuşulan dil yapmaktadır!
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10. URDUCA ( 231,1 MİLYON KONUŞMACI)
İlk dili konuşanlar: 70,2 milyon
Toplam konuşmacı sayısı: 231,3 milyon
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Urduca, Pakistan'ın iki resmi dilinden biridir ve Hindistan'ın belirli bölgelerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Urduca'nın konuşulan kısmı Hintçe ile geniş ölçüde anlaşılabilirdir, çünkü her iki konuşmacı da birbirlerini çok fazla sorun olmadan anlayabilir. Bununla birlikte, Urduca alfabesi için değiştirilmiş bir Farsça yazı kullanırken, Hintçe Sanskritçe kullanır.
Kaynak: Forbes, Berlitz
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