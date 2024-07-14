ABD Başkanı Biden: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
ABD Başkanı Joe Biden, herkesin, eski Başkan Donald Trump'a yönelik saldırıyı kınaması gerektiğini belirterek, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok" dedi
Giriş: 14.07.2024 - 05:36 Güncelleme: 14.07.2024 - 05:41
Biden, Trump'a yönelik saldırının ardından, basına kısa bir açıklama yaptı.
Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Buna asla göz yumamayız." diye konuştu.
Joe Biden, herkesin bu şiddeti kınaması gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Biden, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok." vurgusu yaptı.
Biden'in bugün yeni bir açıklama yapması bekleniyor.
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