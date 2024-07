Güncel tartışmanın fitilini Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ateşledi. Özlü'nün sosyal medya hesabından Bolu Dağı'nın adının 'Düzce Dağı' olması gerektiğini iddia etmesinin ardından son günlerde polemiklerin popüler ismi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan cevap gecikmedi. Özcan, Düzce'nin diğer ilçelerini kastederek, "Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol" dedi. Özlü, Özcan'ın 'üslup problemi' olduğunu ifade ederek yeniden yanıt verdi. Bu tartışmanın önümüzdeki süreçte evrileceği nokta merak konusu...

Her iki şehrin temsilcileri olarak dönemin Başbakan'ı Süleyman Demirel'e görüşmek için Ankara'nın yolunu tutuyor. İki takımın da maç yapmadan birinci lige çıkarılması konusunda ricada bulunuluyor. Demirel kendine has uslübuyla noktayı koyuyor:

1978-79 sezonunda çok iyi bir kadromuz olmasına rağmen tarihimizde ilk defa birinci ligden düştük. Büyük bir üzüntü yaşadık. Hemen yeni sezon hazırlıklarına başladık. Tabi 2 lig takımlarından bir tanesi de şehrimizin ikinci büyük kulübü Düzcespor’du. İl iİçe çekişmelerinin oldukça yoğun yaşandığı Bolu ve Düzce arasındaki rekabet bizi oldukça düşündürüyordu. Bölgesel olarak iki takımda A grubundaydı. Düzce ile aynı grupta olmamız, amatör küme maçlarından beri süre gelen rekabetin getirdiği olumsuzluklar bizi oldukça düşündürüyordu. Neyse ki Türkiye Futbol Federasyonu’na durumu izah ederek kendimizi B grubuna aldırdık. Böylelikle olası gürültü ve patırtıyı engellemiş olduk. Ama kader bilinmedik bir şekilde ağlarını örüyordu. Boluspor çok iyi tecrübeli bir kadroya sahip, grubun favori takımlarının başında geliyordu. Yine Düzcespor’ da tarihinin belki de en iyi kadrosuna sahipti. Her iki takımda gruplarında fırtına gibi esiyordu. Kadere bakın ki her iki takımda grup ikincisi oldular. 3. takım olarak lige çıkmak için o yıl ki statü gereği Bolu ve Düzce’nin tarafsız bir sahada maç yaparak galibinin birinci lige çıkma ihtimali doğdu.

"BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL'E GİDİLDİ"

Bir vilayetin iki takımının 1 lig için maç yapacak olması her iki takım için zor bir durumdu. Çok düşük bir olasılıkla meydana gelen bir durumla karşı karşıyaydık. Öncelikle konuyu siyasiler nezdinde çözmek istedik. 2 takımın yöneticileri konunun halli için zamanın Başbakanı rahmetli Süleyman Demirel’den randevu alarak Ankara’ya gittiler. Ben aynı zamanda CHP İl Başkanı olarak Sayın Demirel in bu duruma tepki gösterebileceğini düşünerek (Siyaseten zor yıllardı) bilerek heyette yer almadım. Kendi yerime Adalet Partili muhasip üyemiz rahmetli Yavuz Kınacı’yı görevlendirdim. Ankara’da iki takımın yöneticileri birlikte Sayın Başbakanın huzuruna çıktı ve her iki takımında 1.lige çıkmasını istediler. Aksi takdirde bir çok menfi olayın olabileceğini belirttiler. Sayın Demirel her zaman olduğu gibi tarihi bir cevapla; ‘İşte İzmir Orada Gdin Topunuzu Oynayın’ diyerek teklifi ret etti.