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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin 45'inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump'a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.07.2024 - 10:47 Güncelleme: 14.07.2024 - 10:57
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik miting sırasında düzenlenen suikast girişimini kınadı.

        Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin 45'inci Başkanı ve başkan adayı Sayın Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump'a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağını kaydetti.

        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
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