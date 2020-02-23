23 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın yazdığı, yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği cuma günü gösterime giren 'Bayi Toplantısı', seyirciden yoğun ilgi görüyor.
'Bayi Toplantısı'nın seyircili gösterimlerinin ilki cuma günü Eskişehir'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Organizasyona katılan filmin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak ve Onur Buldu ile filmin yönetmeni Bedran Güzel, Eskişehirlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Gösterim öncesi alışveriş merkezinde hayranlarıyla bir araya gelen İbrahim Büyükak ve Onur Buldu, ardından filmin gösterildiği salonları tek tek ziyaret etti ve seyirciyle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
Ailelerin ve çocukların da yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda İbrahim Büyükak, Eskişehirli sinemaseverleri, "Her filmimde ilk seyircili gösterimi Eskişehir'de yapıyoruz. Sizlerin gözüne ve enerjisine çok güveniyorum. Çok komik bir film yaptık. Umarım siz de beğenecek ve çok güleceksiniz" sözleriyle selamladı.
Yoğun ilgi gören ve biletlerin tükendiği organizasyonda, İbrahim Büyükak Onur Buldu ve Bedran Güzel salonları kahkahaya boğan 'Bayi Toplantısı'nı seyirciyle birlikte izledi. Filmin gösteriminin ardından 'Bayi Toplantısı' ekibi, seyircinin alkış yağmuruyla karşılaştı.
'Bayi Toplantısı' filmi, cumartesi günü ise İzmir'de iki farklı mekanda seyircili gösterim gerçekleştirdi.
Soğuk havaya rağmen 'Bayi Toplantısı' oyuncularını görmek için saatler öncesinde alışveriş merkezine akın eden İzmirliler; İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol'a büyük ilgi gösterdi.
Günün ikinci gösteriminde hayranlarıyla bir araya gelen İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol, 'Bayi Toplantısı'nın gösterildiği salonda eğlenceli bir sürprizle karşılaştı.
Filmin soygun sahnesinde kullanılan smiley maskelerini takan seyirciyle selfie çektiren oyuncular, biletleri günler öncesinden tükendiği salonda 'Bayi Toplantısı'nı seyirciyle birlikte izledi.
Gösteriminin ardından seyircinin alkış yağmuruyla karşılaşan İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol, uzun süre tebrikleri kabul etti ve hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
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