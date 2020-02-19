Onur Buldu'nun heyecan dolu günleri başlıyor. Buldu, bir yandan rol aldığı 'Bayi Toplantısı'nın izleyiciyle buluşacak olmasından diğer yandan Duygu Kozoğlu ile evlenecek olmasından dolayı bir hayli heyecanlı ve mutlu

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Onur Buldu...

Bugünlerde iki mutluluğu bir arada yaşıyor. O mutluluklardan biri, rol aldığı 'Bayi Toplantısı'nın gösterime girecek olması. Diğeri ise Duygu Kozoğlu ile evlenecek olması...

Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın yazdığı BKM yapımı 'Bayi Toplantısı', Onur Buldu'nun kariyerinin 12'nci filmi.

Bedran Güzel'in yönettiği filmde Onur Buldu'nun rol arkadaşları İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı.

Onur Buldu, Habertürk Ht Stüdyo'da Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı.

Onur, rolün için bayağı bir kilo almıştın. Aldıklarının çoğunu vermişsin. Rolün için ille de kilo alman neden gerekliydi?

Şöyle; İbrahim (Büyükak) ile Doğu'dan (Demirkol) daha büyük görünmem gerekiyordu. Kilo beni yaşlandırıyor. Bir de başımı kelleştirince İbrahim ve Doğu'dan büyük göründüm. Onlardan büyük görünmem gerekiyordu. Çünkü bayi toplantısı konusunda en tecrübeli kişi benim olmak gerekiyordu.

Kilo alıp verme, uzman gözetiminde mi oldu yoksa tek başına mı hallettin?

Yemekle çok aram yok zaten. Biraz da dikkat edince gidiyor.

'Bayi Toplantısı' filmi hakkında ne düşünüyorsun?

Bence güzel ve komik bir film oldu. İzleyicinin beklentisini karşılayacağını düşünüyorum. O yüzden içimiz çok rahat. Tabii ki filmin ne ölçüde güzel olduğuna sonuçta izleyici karar verecek.

İbrahim Büyükak'ın komedisini ve yazarlığını nasıl değerlendirirsin?

Senaryoyu bana yolladıktan 3 saat sonra teklifini kabul ettim. Biliyorsun, İbrahim her filmi için bir ivme yakaladı. Bence en çok izlenen filmi bu olabilir. Bu filmde paslaşabileceği daha çok kişi vardı. Dolayısıyla daha çok şaka çıkıyor. Senaryoyu da ona göre yazdığı için bence bir tık daha fazla izlenebilir.



Paslaştığı kişiler olarak filme ne ölçüde katkıda bulundunuz?

Anlık şakalar olabilir. 'Sen bunu böyle yazmışsın ama böyle olabilir' diye küçük istekler ve tavsiyelerde bulunduk. İbrahim de sağ olsun bizi hiç geri çevirmedi. Senaryolarında durum komedisini çok iyi yapıyor. Ben senaryo geldi ve okudum. Aradım ve dedim ki ‘Filmde komik olmak veya iyi oynayabilmek için çok çaba sarf etmeme gerek kalmayacak. Zaten senaryo seni ona itiyor. Çok aşırı bir şey yapmasan da durum zaten komik. Bizler için en iyi senaryo öyle bir senaryodur herhalde.

Sen bir hikâye yazmayı düşünüyor musun?

O konuda çok yeterli değilim. Bunun için daha çok okumam lazım. Daha çok pratik yapmam lazım. Yazarlık bir mesai işi. İnsanlar nasıl sabah kalkıp işe gidiyor o da öyle bir şey. Mesela İbrahim, yazar disiplini olan bir kişilik. Ben öyle değilim. Aklıma çok iyi bir fikir geldiğinde birilerine danışa danışa belki bir senaryo oluşturabilirim ama tabii ki çok fazla yardım almam lazım.

21 Şubat'ta film gösterime giriyor. 19 Nisan'da evleniyorsun. Neler hissediyorsun?

Evet. Teşekkür ederim. Kara haber tez mi yayılıyor? Tabii ki şaka yapıyorum. Çok mutluyum. Daha tam anlayamadım. Daha damatlık falan almadım. Duygu, gelinlik provasına falan gidiyor. O biraz durumun vahametini anladı ama ben daha anlayamadım.