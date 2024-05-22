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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir Karaada'da bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir Karaada'da bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir Çeşme açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla Karaada'ya çıkan 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 01:21 Güncelleme: 22.05.2024 - 01:25
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        Karaada'da bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan can salındaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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        #İzmir
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        #Karaada
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