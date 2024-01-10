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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir-İstanbul Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

        İzmir-İstanbul Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

        İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde, 1 cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 01:33 Güncelleme: 10.01.2024 - 01:35
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        İzmir-İstanbul Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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        İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümündeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Akpınar mevkisinde, 1 cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        CİPTE BULUNAN YAŞLI ADAM ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre; kazada, cipte bulunan Fehmi Zafer Heperler (73) olay yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Heperler'in cenazesi de incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Zincirleme kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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